ميتشو يجد الطريق لخداع الأهلي في موقعة السوبر
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:02 ص
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محمد جمال
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يفكر المدير الفنى الصربي ميتشو سريدوفيتش لنادى الزمالك فى تغيير طريقة اللعب أمام النادى الأهلى فى مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك فى اللقاء المقرر إقامته على ملعب برج العرب بالأسكندرية يوم الجمعه المقبل فى تمام الثامنة مساءاً، من أجل مباغتة المدير الفنى السويسري رينى فايلر الجديد للنادى الأهلى خلال اللقاء.
ويفكر ميتشو فى الدفع بالثنائي الهجومى مصطفي محمد والمتألق خلال الفترة الماضية مع نادى الزمالك والمهاجم المغربي خالد بوطيب الذى من الممكن أن يدخل التشكيل الأساسي للفريق ليلعب الزمالك بثنائي هجومي للضغط على دفاع النادى الأهلى.
وأعلن اتحاد الكرة عن حضور جماهيري فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بحضور 10 ألاف مشجع بواقع 5 ألاف مشجع لكل فريق.
ويذكر أن النادى الأهلى يلعب بطولة السوبر كونه بطلاً للدورى المصري موسم 2017_2018 والزمالك يلعب السوبر كونه بطلاً لبطولة كأس مصر العام الماضي 2018 بعد الفوز على سموحه بركلات الترجيح بعد التعادل فى المباراة بهدف لكل فريق.
ويسعى ميتشو للتتويج بثانى ألقابه مع نادى الزمالك بعد الفوز ببطولة كأس مصر والتى فاز بها الزمالك على بيراميدز بثلاثيه دون رد على ملعب برج العرب بالأسكندرية بينما يسعى المدرب السويسري رينيه فايلر لتثبيت اقدامه وللظهور بشكل جيد أمام جماهير الأهلى.
وسيحدد اتحاد الكرة خلال الأسابيع المقبلة موعد مباراة السوبر الجديد والذى تحدد طرفيه وهم الأهلى والزمالك بعد تتويج الزمالك أمس بلقب كأس مصر 2019 على حساب نادى بيراميدز بثلاث أهداف دون رد وكان الأهلى قد توج ببطولة الدورى المصري، وسوف تحدد الجبلاية موعد اللقاء لاحقاً.
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