"بوتين": الوضع في اليمن "كارثي".. والقرآن الكريم دعا للتخلي عن العداء



وتعرض معملين تابعين لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية لهجوم باستخدام طائرات مسيرة، صباح السبت، وقامت السلطات السعودية بفتح تحقيق فيما حدث.



ولاقى الهجوم الذي تعرضت له المملكة إدانات دولية واسعة من دول الاتحاد الأوروبي، والدول العربية ودول الخليج، والولايات المتحدة الأمريكية حيث أكدت كل هذه الدول أن الهجوم لا يستهدف فقط المملكة بل يستهدف إمدادات النفط في العالم، واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران بالوقوف وراء الهجوم.



وقال "بوتين"، تعليقا على الحادث، إن موقف موسكو في هذا الشأن معروف، لافتا إلى أنه بالنسبة لتقديم المساعدات للسعودية فقد أكد استعداد بلاده لذلك من خلال تقدييم منظومات دفاع جوي حديثة للمملكة، لافتا إلى أن هناك توصيات في القرآن الكريم تدعو للتخلي عن العداء باستثناء الدفاع عن الأمة، ويجب تنفيذها.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، في أنقرة، جمع بين الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني حسن روحاني، لبحث القضايا الإقليمية.





أما عن الأزمة اليمنية، فقد أكد الرئيس الروسي، أن الأمر وصل إلى كارثة إنسانية حقيقية، داعيا الجميع لتقديم المساعدات الإنسانية لليمن، مشددا على أن موسكو ستفعل ذلك، مؤكدا أن الحوار هو أفضل الطرق لتسوية الأزمة بين جمييع الأطراف المتحاربة.



واستشهد الرئيس الروسي بالقرآن الكريم، موضحا: أن القرآن الكريم يقول: "كنتم يومًا من الأيام أعداء، ولكن الله جعلكم أخوة"، مشددًا على ضرورة العمل في ضوء هذه الآية الكريمة.

استشهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء حديثه في مؤتمر صحفي، بآيات من القرآن الكريم عن واقعة الهجوم على معملين نفط في المملكة العربية السعودية والأزمة اليمنية.