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الدقيقة لـ"17 جنيه".. ليلة القبض على 12 فتاة ليل في كافيهات العجوزة (التفاصيل)

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:11 ص
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الدقيقة لـ17 جنيه.. ليلة القبض على 12 فتاة ليل في كافيهات العجوزة (التفاصيل)
أرشيفية
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أجرت نيابة العجوزة، تحقيقات موسعة مع 12 فتاة ألقت مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة القبض عليهن في حملة كبيرة شنتها على كافيهات العجوزة والمهندسين.

وكانت قد شنت إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، حملة على الكافيهات بمنطقة المهندسين، حيث نجحت القوات التي ترأسها العميد طارق حمزة مدير الإدارة والعقيد محمد سعيد وكيل الإدارة في القبض على 12 فتاة من داخل 4 كافيهات تم التفتيش عليها.

ودلت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن الفتيات المضبوطات تجلسن في الكافيهات لعرض أنفسهن على راغبي المتعة الحرام والاتفاق على مبلغ مالي المقابل المادي لممارسة الرذيلة، يتراوح ما بين 500 إلى 1000 جنيه في الساعة (17 جنيه في الدقيقة)، وتنوعت المحاضر المحررة بين اتهامات تسهيل وممارسة الدعارة والتحريض على الفسق.

واستهدفت الحملة التفتيش على مخالفات الكافيهات والتراخيص اللازمة لإدارتها والعمل بها، وتم تحرير المحاضر اللازمة بكل نتائج الحملة، وأحالها اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلي النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وكانت قد أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بحبس أكبر شبكة دعارة مكونة من 25 فتاة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد التحريض واستدراج الزبائن بأحد الفنادق بالمهندسين، لممارسة الدعارة لراغبي المتعة، بمقابل مبالغ مالية.
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المزيد عن: فتيات ليل شبكة دعارة دعارة تحقيقات النيابة المهندسين العجوزة
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