"الأرصاد": طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 33°
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:12 ص
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يتوقع الخبراء في هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الاحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر، كالآتي:
الصغرى العظمى
القاهرة 24 33
شبين الكوم 23 33
طنطا 23 32
دمنهور 23 32
الإسكندرية 25 30
بلطيم 24 30
مطروح 23 29
السلوم 22 29
سيوة 20 33
بورسعيد 24 30
دمياط 24 29
الزقازيق 23 32
الإسماعيلية 23 34
السويس 23 34
العريش 23 31
رفح 21 31
رأس سدر 25 35
نخل 16 32
نويبع 27 35
طابا 24 32
كاترين 17 30
الطور 26 35
شرم الشيخ 27 36
الغردقة 25 36
مرسى علم 28 35
الفيوم 23 35
بنى سويف 23 35
المنيا 21 35
أسيوط 22 35
سوهاج 24 36
قنا 25 37
الأقصر 23 38
أسوان 26 39
أبوسمبل 25 38
الوادي الجديد 20 36
شلاتين 27 38
أبو رماد 26 38
حلايب 27 35
رأس حدربة 29 39
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