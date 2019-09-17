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"الزراعة" تكشف تفاصيل مشروع جديد لدعم صغار المزارعين

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:31 ص
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الزراعة تكشف تفاصيل مشروع جديد لدعم صغار المزارعين
الدكتور محمد القرش
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور محمد القرش، مدير مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تقوم في الفترة الأخيرة بدور كبير لمساعدة المزارعين، وتحسين قدراتهم، لافتا إلى أن هذا المشروع يستهدف صغار المزارعين الذين يمتلكون أقل من 3 أفدنة، في 7 محافظات، أي حوالي 50 ألف أسرة.

وتابع "القرش"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع عل القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة أكبر تقوم بها الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة في الزراعة لتحقيق عوائد اقتصادية للمجتمع.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه لتحقيق ذلك يجب تعظيم الاستفادة من وحدة الأرض، وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، مشيرا إلى أن ذلك يحقق إنتاجية أعلى، وتقوم الوزارة بمساعدة صغار المزارعين لتسويق منتجاتهم.

ولفت إلى أن المزارع الصغير إذا ذهب للتاجر ليبيع له منتجاته سوف تكون قدراته التفاوضية ضعيفة جدا، مشيرا إلى أن كثرة حلقات التداول تزيد من ارتفاع الأسعار.

وأوضح أنهم بدأوا في تشكيل "لجنة تسويقية" تمثل صغار المزارعين الذين حصلوا على دورات تدريبية ومهارات في التفاوض وكتابة العقود، وتم بالفعل تشكيل 132 لجنة تسويقية وتم فتح مجموعة من الشوادر والأسواق ويعملون في سبع محافظات رئيسية في الزراعة وتقوم الوزارة بفتح منافذ لصغار المزارعين لعرض منتجاتهم ورغم ذلك وصل فارق السعر إلى حوالي 30 أو 40%.
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