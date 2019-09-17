صلاح يقود التشكيلة المتوقعة لليفربول في مواجهة نابولي بدوري الأبطال

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يواجه فريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، مع فريق نابولي الإيطالي اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان باولو ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.



واستقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها الفريق تلك المباراة، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-



حراسة المرمى : أدريان.



خط الدفاع : الكسندر ارنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون.



خط الوسط : هيندرسون - فابينهو - فينالدوم.



خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبرتو فيرمينيو.



وكان فريق ليفربول قد نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد.



ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من 5 جولات خاضها الفريق بالبطولة، بينما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.



