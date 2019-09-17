الغيطي: المقاول الهارب محمد علي طلب مني سيناريو مسلسل وصدمته بأنه فاشل لا يصلح للبطولة





كشف السيناريست محمد الغيطي، عن خبايا وأسرار المقاول الهارب في الخارج محمد علي، المتعلقة باقتحامه مجال التمثيل بالقوة واعتمادًا على ثروته، وفضائح أخرى متعلقة بعمالته لقطر.





وكتب عبر حسابه الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أعرف محمد علي جيدًا وطلبني ذات يوم يريد سيناريو مسلسل يقوم ببطولته وكان بيننا صديق مشترك قلت له لن يكون هناك مسلسل بطولتك أنت لا تصلح للبطولة وغضب مني وشعرت أنني أمام شخص مغرور جدًا ومهزوز نفسيًا ويداري جهله وغروره بالتفاخر بالمال والسيارات والنساء، هذه صفات كل (النوفو ريش) من جمعوا المال عن جهل وبالبلدي شبعة بعد جوع".





وأضاف: "من معلوماتي الموثوق منها أنه هرب بعد أن تراكمت عليه الديون وأهمل عمله بالسهر والقمار والمخدرات وأصبح شخص مديون شيكاته ترد بدون رصيد ومطارد من الديانة وفاشل ومهدد بالسجن لانه لم يف بالتزاماته، سواء في عقود المقاولات المدنيه أو العسكرية ماذا يفعل وهو شخص أجوف وفاشل كممثل وكمقاول وكرحل أعمال، فكر ثم اتخذ القرار بالهروب لم يبلغ اقرب الناس إليه انه هارب، لدرجة أنه تخلف عن دفع مرتبات العاملين في شركته عده أشهر وبدا يبيع ممتلكاته بتوكيلات،





وتابع: "وذات ليلة وهو سهران في ملهى ليلي ببرشلونة تعرف على رجل أعمال قطري، وعرفه بنفسه وأنه له تعاملات مع الجيش المصري وبعد ان سكر بدأ يشتم في الجيش والرئيس".





وأشار الغيطي إلى أن رحل الأعمال. هو ابن عم وكيل جهاز المخابرات القطري وكان موجودًا في برشلونة دعاه للغذاء في البوم التالي ووعده ان يدخل معه في شراكة ويموله بملايين الدولارات ويفتحون له بيزنس في أسبانيا واوربا والشرط معروف وهو استخدام مالديه من معلومات، قال بعضها وهو سكران للهجوم على، السيسي والجيش؟





وأكد الغيطي أن رجل الأعمال، بدأ العمل لإعداد محمد علي الجاهل التافه الكومبارس زير النساء السكير ليكون كف اجهزة المخابرات القطرية التركية لضرب الدولة المصرية والسيسي ووحد اخوان بني صهيون فيه ضالتهم وعملوا له معسكر إعداد ليقول مايقال ويطلع بهذه الخزعبلات ويحاول تنفيذ مخططهم القديم المتجدد، إشعال مصر والفوضى حتى يعودوا للمشهد الكارثي ونعود لنقطة الصفر، هدا هو حلم الإخوان وأسيادهم، لقد ضحكت وهو يدعو الناس للنزول وضحكت وضحكت.





وتسائل: "هل هذا هو التافه الذي لم احترم نفسي بعد ان استمعت اليه يوما وهو يقول انا معايا فلوس تعمل عشرين مسلسل بطولتي، هل هذا أصبح مناضلًا، وهل هناك من يصدقونه الإخوان يعتبرونه أيقونة الآن وهو منبع نجاسة وعهر، طبعا هم لايختلفون عنه والطيور على اشكالها تقع،، هل هناك من يستمع لهذا الديوث الجاهل وصنعوا مه بطلا عجبت لك يازمن".



