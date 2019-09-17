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رد سموحة على تدريب حسام حسن لمنتخب مصر

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:13 ص
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رد سموحة على تدريب حسام حسن لمنتخب مصر
حسام وعامر
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الفجر الرياضي
 
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أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن الجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة المصري لم تقم بأي إتصالات به أو بحسام حسن المدير الفني لفريقه، من أجل تولي تدريب منتخب مصر.

وقال عامر في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه في حال صدق التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تولي حسام حسن لتدريب المنتخب، فإنه لن يمانع الأمر.

وقال رئيس سموحة: "لم يحدث أي إتصال من جانب اتحاد الكرة بنا أو بحسام حسن من أجل تولي مهمة تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة".

واختتم: "إذا حدث ذلك فلا يمكن أن نمانع، نحن نلعب في الدوري المصري من أجل منتخب مصر، بالتأكيد لا يمكننا أن نعطل الأمور أو نرفض تولي حسام حسن لمنصب كمدرب المنتخب".

يذكر أن الإعلامي أحمد شوبير أعلن منذ قليل أن الاتحاد استقر على إسناد تدريب المنتخب لحسام حسن مدرب سموحة الحالي .
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