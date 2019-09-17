فالفيردي يحسم موقف ميسي من المشاركة أمام دورتموند

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كشف المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق من المشاركة أمام فريق بوروسيا دورتموند في افتتاحية دوري أبطال أوروبا على ملعب السيجنال ادونا بارك



ويلتقي البارسا ضد فريق بوروسيا دورتموند مساء اليوم الثلاثاء في المانيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري الأبطال.



وأشارت تقارير إسبانية حسب الكادينا سير إن فالفيردي متفائل بشأن ميسي، وإن الأرجنتيني في تطور كبير خلال الساعات الماضية.



وقال فالفيردي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة : "سنقرر غدا ما إذا كان ميسي يلعب، وقبل أسبوع لم يكن الأمر واضحا، ولكن كان هناك تطور كبير مؤخرا".



ولم يشارك ميسي حتى الآن مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي بعد تعرضه للإصابة في الفترة الاستعدادية قبل بداية الموسم الجاري.