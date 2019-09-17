هذا الفيلم يتصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي

احتفظ فيلم الرعب "IT CHAPTER TWO" بصدارة إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثاني محققا 40.7 مليون دولار.





والفيلم بطولة بيل سكارسجارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير ومن إخراج أندريس موشيتي.





”المحتالات“





واحتل فيلم الجريمة والدراما الجديد ”المحتالات“ (هستلرز) المركز الثاني بإيرادات بلغت 33.2 مليون دولار.





والفيلم بطولة كونستانس وو وجنيفر لوبيز وجوليا ستايلز وكيكي بالمر وليلي راينهارت ومن إخراج لوريني سكافاريا.





”سقوط ملاك“





وتراجع فيلم الإثارة والحركة ”سقوط ملاك“ (أنجيل هاز فولن) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 4.4 مليون دولار.





والفيلم بطولة جيرارد بتلر ومورجان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك ومن إخراج ريك رومان وو.





”أولاد طيبون“





وتراجع الفيلم الكوميدي ”أولاد طيبون“ (جود بويز) من المركز الثالث إلى المركز الرابع مسجلا 4.3 مليون دولار.





والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون ومن إخراج جين ستوبنيتسكي.





”الأسد الملك 2019“





كما تراجع فيلم الرسوم المتحركة ”الأسد الملك 2019“ (لايون كينج 2019) من المركز الرابع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 3.6 مليون دولار.





اقتناص الجوكر "الأسد الذهبي"





وفي سياق آخر حصد "الجوكر" جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي الذي أُعلنت جوائزه مساء السبت الماضي.







ونافس العمل على "الأسد الذهبي" بمهرجان فينسيا بقوة ومن المقرر أن يعرض جماهيرا قريبا.