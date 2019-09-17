بني سويف اليوم: "23 مدرسة تدخل الخدمة.. الموافقة على 652 طلب تقنين.. وإمهال التعليم 48 ساعة "

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شهت محافظة بني سويف، الاثنين، على مدار 24 ساعة، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن السويفي، فضلا عن تقديم " الفجر " عددا من الخدمات للمواطنين في نطاق المحافظة، ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل:



23 مدرسة جديدة تدخل الخدمة



صرح المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، أن العام الجديد سيشهد دخول 23 مدرسة جديدة للمنظومة التعليمية لتخفيض كثافة الفصول، والتي تنوعت ما بين إنشاء جديد وتوسعات وإحلال كلى وجزئي.



المحافظ يتابع منظومة العمل بـ12 إدارة بشرق النيل



تابع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف منظومة العمل بعد 12 من الإدارات المركزية التابعة للمحافظة، والتي تباشر عملها من مقر ديوان عام المحافظة "القديم" بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.



الموافقة على 652 طلب تقنين أراضي أملاك الدولة



أعلنت محافظة بني سويف، عن موافقة اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، على 652 طلب تقنين، ليصل عدد العقود التي تم تحريرها 107 عقود ابتدائية، بواقع "90 عقدا لأراضي مباني و17 عقد زراعة" إضافة إلى فحص 7168 طلب تقنين ومعاينة 3388 طلب، وجار البت فيها تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات اللازمة.



المحافظ يعتمد بروتوكولا لسد عجز المعلمين



اعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف البروتوكول الموقع بين مديرية التربية والتعليم، والنائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، والذي بمقتضاه سوف يساهم السيد النائب مع المديرية في سد النقص في مدرسي مواد "اللغة العربية،الرياضيات، العلوم" بمدارس سمسطا، والذين يصل عددهم إلى 200 معلمًا، من خلال " توفير مستحقاتهم "بداية من أكتوبر القادم وحتى نهاية العام الدراسي.



حماية المستهلك تضبط لحوم منتهية الصلاحية



حّررت لجنة حماية المستهلك 30 محضرا شملت 15 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، 8 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، 3 محاضر لحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية، 4 محاضر لحيازة لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومي وعدم تغطية اللحوم بالشاش، بالإضافة إلى ضبط 58 كجم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة خارج المجزر.



مدير الأمن يعتمد حركة تنقلات محدودة



اعتمد اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، حركة تنقلات محدودة، بين عدد من ضباط المباحث بمراكز وأقسام الشرطة التابعة للمديرية، تضمنت نقل 3 ضباط والإبقاء على 5 آخرين بمناصبهم كرؤساء مباحث.



السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بقرية "بني عتمان"



سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، على حريق شب في مزرعة دواجن بقرية بني عتمان بمركز ببا جنوب بني سويف.



المحافظ: الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب



أكد محافظ بني سويف، على أهمية دور الشباب في بناء الوطن وتحقيق تقدمه وازدهاره وأن يتبوء الوطن مكانته اللائقة بتاريخه وحضارته، مؤكدا على أن القيادة السياسية تولي إهتماما كبيرًا بالشباب وفق رؤية تعمل الدولة على تنفيذها تتسم بالتكامل في مجال بناء الشخصية المصرية، وفتح الأفاق والمجالات أمام الشباب نحو مشاركة حقيقية سياسيًا واجتماعيًا وتنمويًا.



المراكز التكنولوجية ستقدم 118 خدمة



أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، أن المراكز ستقدم 118 خدمة ومعاملة حكومية التي يتعامل أو يحتاجها المواطن ضمن الدليل الموحد للخدمات الحكومية الذي يشتمل على 500 خدمة ومعاملة حكومية، والذي تم توزيعه على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بهدف تطوير مستوى الخدمات الجماهيرية وتسهيل المعاملات الحكومية داخل القطاعات الخدمية الحيوية والجماهيرية والتي يتعامل معها المواطن بشكل يومي وأساسي.



المحافظ يمهل التعليم 48 ساعة



تفقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الأثنين، عددًا من المدارس ببعض مراكز ومدن المحافظة لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وأبدى بعض الملاحظات بعددًا المدارس، والتي أمهل فيها مسؤولى التربية والتعليم 48 ساعة لسرعة تلافيها.