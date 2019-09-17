مارسيلو يوجه رسالة مؤثرة لجماهير ريال مدريد

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وجه اللاعب البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد الإسباني رسالة مؤثرة إلى جماهير فريقه بعد تعرضه للإصابة على مستوى الرقبة في الأيام القليلة الماضية.



وكتب مارسيلو على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : "حزين جداً لعدم تمكني من مساعدة الفريق في المُباراة المُقبلة، ولكن مهما كان الأمر سوف أبحث دائماً عن الأشياء الإيجابية مع الكثير من السعادة والطاقة، وشكراً جزيلاً على رسائل الدعم، وسوف أعود قريباً وأقوى".



وأعلن ريال مدريد صباح أمس عن غياب الظهير البرازيلي عن مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وسوف يغيب أيضاً عن النادي لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يوم بعد تعرضه لإصابة خفيفة على مستوى الرقبة.



ويلتقي فريق ريال مدريد مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.