أبرز أخبار التوك شو اليوم الاثنين 16-9-2019
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:39 ص
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رقية جمال - داليا الحسين- هدى عبد الرازق - أمنية ف
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تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بأعياد الميلاد
وأوضح "شلبي"، أنه يختلف باختلاف ما يفعل فيها، فالاحتفال بأعياد الميلاد في أصله جائز، لكن يختلف الأمر بكيفية الاحتفال، فالاحتفال بالاستماع للأناشيد التي لا تثير الغرائز وليس هناك شرب خمور ومحرمات، أو رقص رجال أمام نساء، فهذا جائز، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
"الأرصاد" توضح موعد ارتداء الأبناء الملابس الثقيلة وسقوط الأمطار (فيديو)
وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الظاهرة الوحيدة التي ستكون موجودة بوضوح حتى نهاية الأسبوع هي وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر التي تكون كثيفة على الأماكن القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية، مشددًا على أن درجة الحرارة الصغرى مازالت جيدة وليست منخفضة بشكل كبير، حيث تبلغ درجة الحرارة الصغرى 24 درجة مئوية، منوهًا إلى أنه من المبكر الحديث عن ارتداء الأبناء الملابس الثقيلة أثناء توجههم إلى المدارس في الصباح الباكر، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الرئاسة: تجربة الإسكان الاجتماعي بمصر غير مسبوقة في العالم كله (فيديو)
وذكر أن الأرقام المتداولة حول التجربة المصرية إيجابية جدًا بإشادة الأعضاء الذين كانوا متواجدين، كما أشادوا ببرامج الحماية الاجتماعية التي حدثت في مصر بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي، والشيء اللافت لهم هو بناء الإسكان الاجتماعي للأسر بلا مأوى أو الذين يعيشون في عشوائيات خطرة بلا مقابل، مؤكدًا أنها تجربة غير مسبوقة في العالم كله، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مجلس الوزراء: الصناعة مسألة حياة أو موت (فيديو)
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الصناعة مسألة حياة أو موت كما ذكر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الهارب محمد علي يسب والده في رسالة صوتية.. ووالدته: "ربنا يخربيتك" (فيديو)
وعرض "أديب"، جاء فيها: "ازيك يا محمد يارب تكون ببرشلونة، بس خليك فاكر دعوة من أمك تطيرك، إنت هربان يا محمد، هربت عشان حسيت إن مالكش قيمة هنا، ابعت لأولاد إبراهيم حقهم، وابعت ليا حقي.. يمكن ربنا يغفرلك، الله يخربيتك اعرف إن في ربنا"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وائل الإبراشي: جماعة الإخوان تلجأ الآن لشخصيات شديدة الانحطاط للإساءة للجيش
وأشار إلى أن المواطن المصري فضح مخططات جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة بوعي شديد، لافتَا إلى أن هذه المخططات تستهدف مؤسسات الدولة خاصة الجيش المصري، معقبًا: "جماعة الإخوان الإرهابية تلجأ الآن لشخصيات شديدة الانحطاط للإساءة للجيش المصري"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
خبير أمن معلومات: "90% من التويتات اللي بتتكتب على تويتر من خارج مصر" (فيديو)
قال حسن حامد، خبير أمن المعلومات، إن 90% من التويتات اللي بتتكتب على تويتر من خارج مصر، مشيرًا إلى أن هناك كم كبير من الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والهدف من ذلك محاولة إحداث حالة احتقان في المجتمع، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الإفتاء: ليس من حق المرأة معرفة راتب الزوج.. وآمنة نصير: "مش سر حربي" (فيديو)
وأشارت "نصير"، إلى أن الزوجة هى شريكته في الحياة، وهي من تعد تكاليف وميزانية المنزل، ومن ثم فمعرفة الزوجة لراتب زوجها يساعدها على التصرف بحكمة، وحسن تصرف في تدبير متطلبات الحياة اليومية، مضيفة: "ده مش سر حربي"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ياسر رزق: أتوقع إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في هذا التوقيت (فيديو)
أعلن الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، موعد حلف رئيس الأعلى للإعلام الجديد اليمين القانونية، موضحًا أنه من المتوقع أن يحلف رئيس المجلس الأعلى للإعلام ورئيسي الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة اليمين مع مطلع الدورة البرلمانية في الأول من أكتوبر"، معلقًا: "معلومة غير مؤكدة 100% ولكن شظايا معلومات مع ترجيح"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
"الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بأعياد الميلاد
وأوضح "شلبي"، أنه يختلف باختلاف ما يفعل فيها، فالاحتفال بأعياد الميلاد في أصله جائز، لكن يختلف الأمر بكيفية الاحتفال، فالاحتفال بالاستماع للأناشيد التي لا تثير الغرائز وليس هناك شرب خمور ومحرمات، أو رقص رجال أمام نساء، فهذا جائز، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
"الأرصاد" توضح موعد ارتداء الأبناء الملابس الثقيلة وسقوط الأمطار (فيديو)
وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الظاهرة الوحيدة التي ستكون موجودة بوضوح حتى نهاية الأسبوع هي وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر التي تكون كثيفة على الأماكن القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية، مشددًا على أن درجة الحرارة الصغرى مازالت جيدة وليست منخفضة بشكل كبير، حيث تبلغ درجة الحرارة الصغرى 24 درجة مئوية، منوهًا إلى أنه من المبكر الحديث عن ارتداء الأبناء الملابس الثقيلة أثناء توجههم إلى المدارس في الصباح الباكر، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الرئاسة: تجربة الإسكان الاجتماعي بمصر غير مسبوقة في العالم كله (فيديو)
وذكر أن الأرقام المتداولة حول التجربة المصرية إيجابية جدًا بإشادة الأعضاء الذين كانوا متواجدين، كما أشادوا ببرامج الحماية الاجتماعية التي حدثت في مصر بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي، والشيء اللافت لهم هو بناء الإسكان الاجتماعي للأسر بلا مأوى أو الذين يعيشون في عشوائيات خطرة بلا مقابل، مؤكدًا أنها تجربة غير مسبوقة في العالم كله، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مجلس الوزراء: الصناعة مسألة حياة أو موت (فيديو)
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الصناعة مسألة حياة أو موت كما ذكر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الهارب محمد علي يسب والده في رسالة صوتية.. ووالدته: "ربنا يخربيتك" (فيديو)
وعرض "أديب"، جاء فيها: "ازيك يا محمد يارب تكون ببرشلونة، بس خليك فاكر دعوة من أمك تطيرك، إنت هربان يا محمد، هربت عشان حسيت إن مالكش قيمة هنا، ابعت لأولاد إبراهيم حقهم، وابعت ليا حقي.. يمكن ربنا يغفرلك، الله يخربيتك اعرف إن في ربنا"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وائل الإبراشي: جماعة الإخوان تلجأ الآن لشخصيات شديدة الانحطاط للإساءة للجيش
وأشار إلى أن المواطن المصري فضح مخططات جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة بوعي شديد، لافتَا إلى أن هذه المخططات تستهدف مؤسسات الدولة خاصة الجيش المصري، معقبًا: "جماعة الإخوان الإرهابية تلجأ الآن لشخصيات شديدة الانحطاط للإساءة للجيش المصري"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
خبير أمن معلومات: "90% من التويتات اللي بتتكتب على تويتر من خارج مصر" (فيديو)
قال حسن حامد، خبير أمن المعلومات، إن 90% من التويتات اللي بتتكتب على تويتر من خارج مصر، مشيرًا إلى أن هناك كم كبير من الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والهدف من ذلك محاولة إحداث حالة احتقان في المجتمع، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الإفتاء: ليس من حق المرأة معرفة راتب الزوج.. وآمنة نصير: "مش سر حربي" (فيديو)
وأشارت "نصير"، إلى أن الزوجة هى شريكته في الحياة، وهي من تعد تكاليف وميزانية المنزل، ومن ثم فمعرفة الزوجة لراتب زوجها يساعدها على التصرف بحكمة، وحسن تصرف في تدبير متطلبات الحياة اليومية، مضيفة: "ده مش سر حربي"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ياسر رزق: أتوقع إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في هذا التوقيت (فيديو)
أعلن الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، موعد حلف رئيس الأعلى للإعلام الجديد اليمين القانونية، موضحًا أنه من المتوقع أن يحلف رئيس المجلس الأعلى للإعلام ورئيسي الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة اليمين مع مطلع الدورة البرلمانية في الأول من أكتوبر"، معلقًا: "معلومة غير مؤكدة 100% ولكن شظايا معلومات مع ترجيح"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
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