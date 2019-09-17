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"أديب" يرد على تغريدة أيمن نور: "بلاش الساعة قولي بتصرف على المحطة منين؟"

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:28 ص
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أديب يرد على تغريدة أيمن نور: بلاش الساعة قولي بتصرف على المحطة منين؟
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على ما نشره أيمن نور تغريدة يقول فيها: "عمرو أديب بيتكلم على الساعة بتاعتي"، قائلا: "بلاش الساعة بتصرف على المحطة منين".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "ما تعلمونا الشفافية، أنا مستعد أقولك الساعة بتاعتك جايبها منين، ووصلت ليك إزاي.. وكلنا عارفين فلوسك منين.. إنت بعت زمايلك في الحزب، فاكر زكي بدر".

وتابع "أديب"، "أي حد هيتكلم اليومين دول هرد عليه"، مستطردا: "الكلام ده إحنا عارفينه، لازم البني آدمين تعرف الحقيقة، الوعي مهم جدًا".

هذا وقد سبق وهاجم الإعلامي عمرو أديب، أيمن نور لحرصه على مهاجمة مصر من خلال قنواته، قائلا: "بتجيب الساعات اللي بتلبسها منين"".

وحذر الرئيس عبد الفتااح السيسي، خلال جلسات المؤتمر الوطني الثامن للشباب من انسياق المواطنين وراء الشائعات، مؤكدًا أن القوات المسلحة مؤسسة مغلقة حساسة جدًا، مؤكدا أن الدولة تعمل على تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية حيث سيتم افتتاح نحو 14 مدينة جديدة العام المقبل، كاشفا أن االدولة تنفذ مشروعات جديدة بميزانية تصل إلى نحو 4 تريليون جنيه.

واختتمت فعاليات المؤتمر الوطني الثامن السبت المقبل، حيث عقد في المؤتمر في مركز المنارة بالتجمع الخامس بحضور 1600 شاب ممثلين من مختلف القطاعات كشبااب الجامعات، وشباب البرنامج الرئاسي، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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