كلوب يكشف عن الفريق الأفضل في أوروبا.. ليس ليفربول

أكد الألماني، يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أمس الاثنين، أن منافسه المباشر، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، هو أفضل فريق في العالم خلال الفترة الحالية، على الرغم من عدم فوز حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال النسختين الماضيتين على التوالي، ببطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن الجدير بالذكر انه قد رفض كلوب، مدرب الريدز، والذي يستعد فريقه لبدء حملة الدفاع عن لقب دوري الأبطال بمواجهة نابولي الإيطالي خارج أرضه، على ملعب سان باولو، ضمن منافسات المجموعة الخامسة اليوم الثلاثاء، ترشيح فريقه للتتويج باللقب القاري مجددًا.





المدرب الألماني، قال خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين: "لا يمكن أن نكون أفضل فريق في أوروبا لأن مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم وأعتقد أننا على نفس الكوكب.





وأضاف قائلاً: "لا نشعر بعبء البطل لأننا حصدنا اللقب منذ فترة طويلة. لا أدري (ما إذا كانت الأندية الأخرى ستلعب أمامنا بشكل مختلف). لم أتوج بلقب دوري الأبطال من قبل وأتمنى أن نكون جاهزين لذلك".



