كلوب يكشف عن الفريق الأفضل في أوروبا.. ليس ليفربول
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:17 ص
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عمر عبدالعزيز
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أكد الألماني، يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أمس الاثنين، أن منافسه المباشر، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، هو أفضل فريق في العالم خلال الفترة الحالية، على الرغم من عدم فوز حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال النسختين الماضيتين على التوالي، ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ومن الجدير بالذكر انه قد رفض كلوب، مدرب الريدز، والذي يستعد فريقه لبدء حملة الدفاع عن لقب دوري الأبطال بمواجهة نابولي الإيطالي خارج أرضه، على ملعب سان باولو، ضمن منافسات المجموعة الخامسة اليوم الثلاثاء، ترشيح فريقه للتتويج باللقب القاري مجددًا.
المدرب الألماني، قال خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين: "لا يمكن أن نكون أفضل فريق في أوروبا لأن مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم وأعتقد أننا على نفس الكوكب.
وأضاف قائلاً: "لا نشعر بعبء البطل لأننا حصدنا اللقب منذ فترة طويلة. لا أدري (ما إذا كانت الأندية الأخرى ستلعب أمامنا بشكل مختلف). لم أتوج بلقب دوري الأبطال من قبل وأتمنى أن نكون جاهزين لذلك".
وكان فريق ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الممتاز خلف مانشستر سيتي فريق المدرب بيب غوارديولا لكنه يتفوق بفارق خمس نقاط عن منافسه بعد خمس مباريات من المسابقة هذا الموسم.
وفي سياق متصل، قال لاعب الوسط وقائد الفريق، جوردان هندرسون، أيضا خلال المؤتمر الصحفي بأن ليفربول ليس في طليعة المرشحين للفوز بدوري الأبطال هذه المرة.
واختتم النجم الدولي الإنجليزي في هذا السياق بقوله: "من المبكر ترشيحنا للقب. بدأنا الموسم بشكل جيد لكن يمكن تقديم أفضل من ذلك. دائما نتطلع لتقديم الأفضل والتطوير. الموسم الماضي انتهى لكن لا يزال يمكنا التطور".
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