رئيس "اقتصادية النواب": الحكومة تسعى للتغلب على إشكاليات القطاع الخاص





وأكد عمرو غلاب أن مواجهة العقبات التي تواجه المستثمرين فى البلد وتحقيق أحلامهم وتطالعتهم بتوفير لهم مناخ مناسب للعمل خصوصا فيما يتعلق بمنظومة المرافق وما يتبعها يعتبر رسالة واضحة لا تدع مجالا من الشك من حكومة مصطفى مدبولي نحو دعم منظومة الاستثمار في مصر من أجل جذب العديد من المستثمرين للبلد وتوفير العديد من فرص العمل للشباب الذين يعانون من البطالة والدفع بعجلة البلد نحو النهوض والبناء الفعال.



وأشار عمرو غلاب، إلى أننا نرى استجابة سريعة من قبل حكومة المهندس مصطفى مدبولي حيث عقد اجتماع حكومي للحديث عن المشكلات التي تحدثنا عنها خلال الزيارة مما يؤكد لنا بما لا يدع مجال للشك أن نتيجة الزيارة التي قامت بها حكومة مصطفى مدبولي للمنيا كانت مسثمره وصادقة نحو حل المشكلات التي تواجه ملف الاستثمار والصناعة ومواجهت العقبات التي تقف حائط صد أمام دعم المستثمرين.





وأضاف أن المنطقة الحرة تعد نموذجًا يحتذى به للتعاون بين القطاع الخاص والدوله في تنمية وبناء المناطق الحرة.



وأكد غلاب، أن الحكومة تسعى بما لها من جهد للتغلب على إشكاليات القطاع الخاص والاستثمار ولكننا نأمل بالمزيد من الإصلاحات من أجل البناء والتنمية، مشيرا إلى أن حل المشكلات التي تواجه الكهرباء والتوسعات التي حدثت في مشروعات محطات المياه تعد خطوة إيجابية ومميزة من شأنها أن تساهم بشكل كبير في خدمة المنطقة الصناعية بالمطاهرة، والمنطقة الحرة"، وأن هذه التحركات التي تقوم بها حكومة مدبولي لدعم البيئة الاستثمارية والصناعية ستساهم إلى حد كبير في نقلة كبيرة في محور التنمية على الصعيد الاجتماعي والصناعي مما يؤدي إلى الارتقاء بالمناطق الأكثر احتياجًا بمصر.





واكد عمرو غلاب، أن المنطقة الحرة العامة بالمحافظة مع اكتمال منظومة المناطق الصناعية الجديدة بالمنيا في الشيخ فضل والمطاهرة، والسرارية ستساهم بشأنها في الارتقاء بصوره مميزة نحو توفير فرص العمل ومواجهة البطالة ومن ثم استفادة أبناء محافظة المنيا جراء هذه المشروعات التي تنفذ في الوقت الحالي.



جاء ذلك خلال بيان مطول أصدره اليوم الاثنين عمر غلاب للرد عل التساؤلات التي كانت تدور في الأذهان على هامش اجتماع مدبولي ووزراء التنمية المحلية والاستثمار والصناعة للوقوف على آخر النتائج من أجل حل مشكلة توصيل المرافق للمناطق الحرة والصناعية بالمنيا وبحث أيضا نتائج زيارة المهندس مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء لمحافظة المنيا الأسبوع الماضى حيث يؤكد ذلك أن ملف الصناعة من ضمن الملفات الهامة التي تولي الحكومة لها جهدا خاصا.



قال عمرو غلاب رئيس اللجنه الاقتصادية بمجلس النواب، إنه في خلال زيارة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمنيا الأسبوع الماضي قد تطرق بشكل واضح عن المشكلات التي تواجه المستثمرين بمصر ووعد بالعمل عل حل المشكلات والتغلب على العقبات التي تواجه المستثمرين.