آمنة نصير: أينما توجد مصلحة الناس يوجد شرع الله

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علقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة المرأة، وعضو مجلس النواب، على مقترح وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، قائلة: "كل التحية لصاحب هذه الفكرة، أنا أحيي من يفكر في تثبيت دعائم وأركان الأسرة المصرية".



وأضافت "نصير"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "أنا حواء"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أن نسب الطلاق أصبحت عملية مخيفة، وغير مألوفة في تاريخ الأسرة المصرية.



وأشارت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة المرأة، إلى أن مثل هذه الاقتراحات تعقل الرجل وتجعله يفكر ألف مرة أن يقدم على هدم البيت، الذي أصبح من السهل هدمه وتفكيكه، متابعة: "كل التحية لكل فكرة ورأي تساعد في تثبيت دعائم الأسرة والمجتمع يتشكل من الأسرة ومن نتاج الأسرة، وتثبيت الأسرة يعني تثبيت المجتمع".



ونوهت "النائبة"، بأن رب العزة، سبحانه وتعالى، سمى الزواج بالميثاق الغليظ حتى يتمهل الرجل والمرأة في الإقبال على كسر هذا الميثاق الغليظ.



وأكدت "نصير"، أنه يجب أن تكون هذه الوثيقة بها قرارات جادة لحماية الأسرة المصرية، مشددة على أنه لا بد أن نتحمل مسئولية بناء الأسرة أمام الله وأمام المجتمع.



وأوضحت "النائبة"، أن الشريعة كلها عدل وإنصاف، وأن هذا الميثاق لا يتخالف معها، متابعة: "أينما توجد مصلحة الناس يوجد شرع الله، ويجب ألا نعتدي على عدالة الشريعة بهوى الرجل".



واختتمت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة المرأة، حديثها قائلة: "أحيي أي عقل أو أي فكر ما يعيد سعادة واستقرار الأسرة المصرية، لأن استقرارها استقرار للمجتمع كله".

