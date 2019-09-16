ترامب يشير إلى تورط إيران في هجمات أرامكو السعودية
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:27 م
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وكالات
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم المساعدة "بكل تأكيد" إلى المملكة العربية السعودية إزاء هذه التوترات المتصاعدة، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة ضد مواقع لشركة (أرامكو).
ورجّح الرئيس الأمريكي، خلال لقائه مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في البيت الأبيض، أن إيران هي التي تقف وراء هذه الهجمات، موضحًا أنه لا يتطلع إلى الدخول في صراع جديد إلا أنه أحيانًا من الممكن أن يضطر إلى ذلك.
وأشار ترامب إلى أنه لا ينظر في الوقت الحالي في أي خيارات، مشددًا على أن بلاده لا تزال ترغب في التأكد من هُوية مرتكبي الهجمات الأخيرة.
وأكد الرئيس ترامب ـ في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن وفقًا لقناة "الحرة" الفضائية - أن السعودية لديها معلومات حول من يقف وراء هجوم أرامكو، وتابع "لسنا على عجلة وسيكون لدينا موقف بناء على النتائج النهائية".
وحول اللقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال ترامب "ليس لدي ترتيب لأي لقاء، أعلم أنهم يريدون الاجتماع، وأعلم أنهم لا يتصرفون بشكل لائق كبلد"، مؤكدًا أن وزير الخارجية مايك بومبيو، وآخرين سيتوجهون إلى المملكة العربية السعودية في وقت لاحق.
واعتبر ترامب الاتفاق النووي الذي وقعته الإدارة الأمريكية السابقة مع إيران بأنه كان أشبه بـ"الكارثة"، مضيفًا أن إيران تعاني أزمات اليوم أكثر مما كان لديها قبل عامين.
يذكر أن منشآت لشركة أرامكو السعودية في شرق المملكة العربية السعودية تعرضت مؤخرًا لهجوم من قبل عشر طائرات بدون طيار.
وفي تصريحات سابقه، قال ترامب إن واشنطن لا تريد الحرب لكنها مستعدة لكل الخيارات. وأضاف أنه "علينا أن نعرف أولا من المسؤول عن استهداف المنشآت النفطية في السعودية".
وأكد الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي في واشنطن عقب لقاء ولي عهد البحرين سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة أن السعودية لديها معلومات كثيرة حول من يقف وراء هجوم أرامكو. وتابع "لسنا على عجلة وسيكون لدينا موقف بناء على النتائج النهائية لهجوم أرامكو".
وقال ترامب، وفقاً للعربية، سيتم الإعلان قريبا عن مصدر الاعتداءات على منشآت النفط التابعة لأرامكو في السعودية.
واستبعد ترامب أن تؤدي الهجمات على منشأتي أرامكو إلى ضرر في سوق الطاقة العالمي، وأعلن أنه سيوفد وزير خارجيته بومبيو إلى السعودية قريبا.
وأضاف ترامب أن أميركا مستعدة لمواجهة النزاعات أكثر من أي دولة أخرى في التاريخ، ولفت إلى أن الخيار الدبلوماسي لم يستنفد بعد مع إيران.
وأشار إلى أن أسعار النفط لم ترتفع كثيرا في أعقاب الهجوم على منشأتي النفط في السعودية.
كما أشار الرئيس الأميركي إلى الاتفاق النووي الذي وقعته الإدارة السابقة مع إيران، واعتبره أنه كان أشبه بكارثة، لافتا إلى أن إيران تعاني أزمات اليوم أكثر مما كان لديها قبل سنتين.
وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أعلن في وقت سابق الاثنين أن الولايات المتحدة ستعمل مع الشركاء على الدفاع عن النظام الدولي الذي تقوضه إيران بعد الهجوم غير المسبوق على المنشآت النفطية في السعودية.
وكتب على "تويتر" أنه حضر اجتماعا في البيت الأبيض قبل قليل لتقييم الأوضاع مع الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين آخرين كبار.
وقد صرح ترامب الأحد أنه "مستعد للرد" على المسؤولين عن الهجمات.
وتابع الوزير "تحدثت نهاية الأسبوع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع العراقي نجاح الشمري حول الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية السعودية".
وأكد أن الجيش الأميركي يعمل مع "شركاء" الولايات المتحدة للرد على هذا "الهجوم غير المسبوق" الذي أدى إلى خفض إنتاج النفط إلى النصف من قبل أكبر مصدر في العالم.
وقد اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران السبت بأنها مسؤولة عن الهجمات، قائلاً إنه لا يوجد أدلة على أنها انطلقت من اليمن.
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