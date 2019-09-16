مدرب فالنسيا يرفع راية التحدي قبل مواجهة تشيلسي بدوري الأبطال

تحدث ألبرت سيلاديس، المدير الفني لفريق فالنسيا الإسباني، عن مواجهة فريق أمام تشيلسي، في إطار منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وقال مدرب الخفافيش، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة البلوز: "إنه فريق رائع مع بعض اللاعبين الفرديين الرائعين. سيكون تحدي كبير لنا ولكنه رائع أيضاً. نحن على يقين من أن تشيلسي بإمكانهم أن يسببوا لنا الكثير من المشاكل. سنستعد للعبة بأفضل طريقة ممكنة ونحاول الحصول على نتيجة طيبة".





وواصل سيلاديس: "ماذا تتوقع من تشيلسي من حيث اللياقة البدنية؟ هل أسلوب مارسيلينو مناسب مع الفرق القوية؟ من الواضح أنه ليس موقفاً مثالياً ولكنه قرار اللاعبين. لا يوجد شيء يمكنني فعله حيال ذلك. المباريات السابقة أصبحت من الماضي".





واستطرد قائلاً: "نعلم مدى الصعوبات التي يمكن أن تحتويها مباراة الغد ولكن سنرى من حيث التكتيكات وطريقة اللعب غداً."





ومن الجدير بالذكر انه قد تغلب فريق برشلونة على غريمه فالنسيا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم أمس السبت، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.



