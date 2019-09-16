مبيدات حشرية وراء إصابة 100 عامل باختناق في مصنع ملابس بالفيوم

أصيب، اليوم الاثنين، 100 من عمال مصنع ملابس بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، بطريق الفيوم - القاهرة الصحراوي، اليوم، بحالات اختناق بسيطة، وتم نقل نصف المصابين لمستشفى سنورس المركزي والنصف الأخر لمستشفى طامية، وتلقوا العلاج وتقرر خروجهم.









البداية عندما تلقي قسم شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم وجود حالات اختناق بين بعض العاملين بمصنعين للكيماويات والملابس الجاهزة بالمنطقة الأولى بكوم أوشيم دائرة المركر، و على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتبين نقل عدد من العاملين للمستشفى وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم وخروجهم بحالة جيدة.





وباستكمال الفحص بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة تبين عدم حدوث تسرب غاز، وأن حالات الاختناق ناتجة عن رش مبيدات حشرية داخل مصنع الملابس الجاهزة، وبسؤال بعض مسئولي المصنعين أيدا ما سبق، وتعهدا بإتخاذ إجراءات الأمن والسلامة لكل مصنع منهما ومراعاة ذلك مستقبلاً.



