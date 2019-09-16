رئيس الجهاز: غدًا غلق مدخل مدينة الشروق لأعمال التطوير
أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه سيتم غلق مدخل المدينة رقم (2) الواقع على طريق (القاهرة /السويس) الصحراوى، وذلك نظراً لحاجة العمل بالطريق الداعم وتعارض (الدخول والخروج) مع المدخل المذكور، وفى ضوء أعمال التطوير الجارية بطريق السويس .
وأضاف رئيس الجهاز أنه تم التنسيق لتحديد موعد الغلق، وتم الإتفاق
وتحديد يوم الثلاثاء 17-٩-٢٠١٩ لغلق
المدخل ( دخول/خروج) وإعادة فتحه عقب الإنتهاء من الأعمال .
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى أن
سكان ورواد المدينة القادمين من اتجاه القاهرة يمكنهم الدخول من مدخل رقم (١) وعلى
القادمين من اتجاه السويس الدخول من مدخل(٣) .
وأهاب رئيس الجهاز بمستخدمى الطريق
توخى الحذر وتهدئة السرعة حرصا على سلامتهم في ظل الأعمال الجارية .
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توسعة المحور الشرقي لمدينة الشروق :
قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب
رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية
للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الشروق، رافقه خلالها المهندس عبدالرءوف الغيطي
رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، ومسئولي جهاز المدينة. وبدأ المهندس عبدالمطلب ممدوح، جولته
التفقدية، بالمرور على أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة المحور الشرقي بالمدينة،
موجهاً بدفع وتكثيف العمل بالقطاع الشمالي بالطريق. كما تفقد عدداً من العمارات الجاري
تنفيذها بمشروع "سكن مصر"، ومشروع "JANNA"
للإسكان الفاخر بالمدينة، وقام بالمرور على
أعمال تشطيبات عينات إحدى الوحدات السكنية، وأعمال تنسيق الموقع والعنصر المائي،
ومنطقة الخدمات، موجهاً بضرورة فصل موقع العمل بالمرحلة الأولى عن المرحلة
الثانية، لتمكين الحاجزين من استلام الوحدات المخصصة لهم في أسرع وقت. من جانبه، أوضح المهندس عبدالرؤوف
الغيطي أنه تم الانتهاء من إنشاء المنافذ وإجراء القرعة بين المتقدمين، حيث سيتم
افتتاح المنافذ خلال الأسبوع الجاري لخدمة سكان مدينة الشروق، وكذلك جاهزية مشروع
"أطفال وطن" للتشغيل والافتتاح في أقرب وقت ممكن، عقب وضع الشروط والضوابط
التى تضمن حسن تقديم الخدمة للمواطنين؛ ليكون متنفساً للأسرة بالمدينة لما يشمله
من (منطقة ألعاب أطفال - منطقة ألعاب رياضية - مكتبة - كافيتريا). وفي ختام جولته، أشاد المهندس
عبدالمطلب ممدوح، بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات بالمدينة، مشيراً إلى أن
ذلك يأتي في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة،
لإزالة أية عقبات تواجه تنفيذ تلك المشروعات، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق التنمية
المستهدفة بالمدن الجديدة، وكذلك تحقيق الهدف من إقامة مدن عمرانية نموذجية تضم
الخدمات كافة.
قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب
رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية
للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الشروق، رافقه خلالها المهندس عبدالرءوف الغيطي
رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، ومسئولي جهاز المدينة.
وبدأ المهندس عبدالمطلب ممدوح، جولته
التفقدية، بالمرور على أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة المحور الشرقي بالمدينة،
موجهاً بدفع وتكثيف العمل بالقطاع الشمالي بالطريق.
كما تفقد عدداً من العمارات الجاري
تنفيذها بمشروع "سكن مصر"، ومشروع "JANNA"
للإسكان الفاخر بالمدينة، وقام بالمرور على
أعمال تشطيبات عينات إحدى الوحدات السكنية، وأعمال تنسيق الموقع والعنصر المائي،
ومنطقة الخدمات، موجهاً بضرورة فصل موقع العمل بالمرحلة الأولى عن المرحلة
الثانية، لتمكين الحاجزين من استلام الوحدات المخصصة لهم في أسرع وقت.
من جانبه، أوضح المهندس عبدالرؤوف
الغيطي أنه تم الانتهاء من إنشاء المنافذ وإجراء القرعة بين المتقدمين، حيث سيتم
افتتاح المنافذ خلال الأسبوع الجاري لخدمة سكان مدينة الشروق، وكذلك جاهزية مشروع
"أطفال وطن" للتشغيل والافتتاح في أقرب وقت ممكن، عقب وضع الشروط والضوابط
التى تضمن حسن تقديم الخدمة للمواطنين؛ ليكون متنفساً للأسرة بالمدينة لما يشمله
من (منطقة ألعاب أطفال - منطقة ألعاب رياضية - مكتبة - كافيتريا).
وفي ختام جولته، أشاد المهندس
عبدالمطلب ممدوح، بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات بالمدينة، مشيراً إلى أن
ذلك يأتي في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة،
لإزالة أية عقبات تواجه تنفيذ تلك المشروعات، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق التنمية
المستهدفة بالمدن الجديدة، وكذلك تحقيق الهدف من إقامة مدن عمرانية نموذجية تضم
الخدمات كافة.
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