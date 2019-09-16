رئيس الجهاز: غدًا غلق مدخل مدينة الشروق لأعمال التطوير

أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه سيتم غلق مدخل المدينة رقم (2) الواقع على طريق (القاهرة /السويس) الصحراوى، وذلك نظراً لحاجة العمل بالطريق الداعم وتعارض (الدخول والخروج) مع المدخل المذكور، وفى ضوء أعمال التطوير الجارية بطريق السويس .

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم التنسيق لتحديد موعد الغلق، وتم الإتفاق وتحديد يوم الثلاثاء 17-٩-٢٠١٩ لغلق المدخل ( دخول/خروج) وإعادة فتحه عقب الإنتهاء من الأعمال .

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى أن سكان ورواد المدينة القادمين من اتجاه القاهرة يمكنهم الدخول من مدخل رقم (١) وعلى القادمين من اتجاه السويس الدخول من مدخل(٣) .





وأهاب رئيس الجهاز بمستخدمى الطريق توخى الحذر وتهدئة السرعة حرصا على سلامتهم في ظل الأعمال الجارية .

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توسعة المحور الشرقي لمدينة الشروق :