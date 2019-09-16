"الدولار" يتراجع من جديد.. ويقترب من مستويات 16 جنيه

فقد الدولار أمام الجنيه اليوم مزيدًا من القروش والتى يخسرها يوميًا، مع تحسن الأداء الاقتصادي وارتفاع الاستثمار لأجنبي المباشر، وسط توقعات بتحقيقة مستويات 16 جنيه نهاية العام الجاري.

وسجل الدولار خسائر جديد بنهاية تعاملات اليوم بقيمة 2 قرشًا؛ ليصل إلى 16.29 جنيه لشراء، ونحو 16.31 جنيه للبيع بالبنك المركزي.

أسعار الدولار بباقي البنوك:

وفي باقي البنوك تراجع ايضا الدولار بقمية تتراوح بين قرشًا إلى 2 قرشًا، حيث سجل 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع في بنك التعمير والأسكان، وبلغ في بنك الأسكندرية 16.5 جنيه للشراء و16.6 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الأسلامي سجل 16.42 جنيه للشراء و 16.52 جنيه للبيع، وبلف في بنك البركة 16.33 جنيه للشراء و16.43 جنيه للبيع، ويلغ في البنك الأهلى وبنك مصر وبنك مصر ايران وبنك العودة نحو 16.32 جنيه للشراء و 16.42 جنيه للبيع.

متي يصل الدولار لمستويات 16 جنيه:

وتوقع عدد كبير من الخبراء أن يصل سعر الدولار إلى 16 جنيه بنهاية العام مع استمرار تحسن الأداء الاقتصادي للبلاد.

وقالت عليا المهدي استاذة الاقتصاد، إن استمرار تراجع الدولار يوميًا مع استمرار تحسن الاقتصادي، سيجعلة يصل إلى 16 جنيه بنهاية العام الحالى، على أن يحقق مستويات 15 جنيه منتصف 2020.

توقعات بتحقيق معدلات نمو مرتفعة :

وتعد مصر من افضل الاقتصاديات الناشئة التى حققت معدلات نمو مرتفعة العام الماضي، وهو ما اثر على تراجع الدولار أمام الجنيه، وسط تبنيها نظام صرف حر.

وكشف مصطفي مدبولى رئيس الوزراء عن توقعاتة بارتفاع النمو الاقتصادي إلى 8% بحلول 2020.

وقال" مدبولى" في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية ”نستهدف رفع النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى نحو ثمانية بالمئة بحلول 2022“.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي 5.6 % في السنة المالية 2018-2019.