ياسر رزق: أتوقع إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في هذا التوقيت (فيديو)

توقع الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب عام 2020 من أجل تحقيق وفرة التكلفة وتحقيق استقرار في الدوائر، مشيرًا إلى أنه عقب خطوة التعديلات الدستورية تأتي خطوة القوانين المكملة للدستور ثم انتخابات.





وقال "رزق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين إنه من المتوقع أن تكون انتخابات المحليات عام 2021؛ لأن إجراء الانتخابات الثلاثة معا يمثل عبء على الدولة.





ولفت الكاتب الصحفي إلى أن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تمثل فرصة حقيقية لمشاركة أكبر عدد من المواطنين لاختيار مرشحهم، متابعًا: "سيأتي بعد التعديلات الدستورية حزمة من القوانين المكملة".









في السياق ذاته، قال إن مصر بها العديد من القيادات الحزبية الواعدة، ولابد من دمج الأحزاب المتشابهة في الأفكاروالاتجاهات السياسية، لافتًا إلى أنه يوجد في مصر نحو 104 حزب سياسي في مصر حاليا؛ وهي غير معروفة للمواطن في الشارع المصري.





ونوه الكاتب الصحفي إلى أن فترة من الفترات شهدت افتتاح العديد من الأحزاب دون رقيب، معلقا: " أى واحد في مصر يقدر يفتح حزب أو جرنال لكن ميعرفش يفتح كشك سجائر".





وتابع "رزق": "الصحفي ليس من حقه فتح جريدة وإذا قام بذلك يمثل جريمة ويطرد من نقابة الصحفيين، وفقا لقانون تأسيس النقابة".







