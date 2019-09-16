بفستان أسود مثير.. فيفي عبده تقدم وصلة رقص شرقي أمام منزلها (فيديو)

وقامت بالتعليق على الفيديو قائلة:"أوعى وشك انا مش هغشك هبوسك في وشك لاف يو".



مشاركة فيفي عبده فى دراما رمضان



يشار أن فيفي عبده، خاضت الماراثون الرمضاني بمسلسل "مملكة الغجر"، المسلسل بطولة حورية فرغلى، أحمد كرارة، فيفى عبده، سامح السريطى، عزة مجاهد، ميار الغيطى، تأليف محمد الغيطى، إخراج عبد العزيز حشاد.







أعمالها الدرامية والتلفزيونية



شاركت فيفي عبده، في عدد كبير من المسرحيات أشهرها كان "حزمني يااه"، "قشطة وعسل"، "شهر عسل بصل"، "حارة العوالم"، "شباب امرأة"، وفي الشينما لعبت أدوار متنوعة، وشاركت في العديد من الأفلام منها: "قدارة"، "امرأة واحدة لا تكفي"، "زنقة الستات"، "ممنوع في ليلة الدخلة"، "جواز على الهوا".



وشاركت فى العديد من المسلسلات منها: "الحقيقة والسراب"، "كيد النسا"، "يا أنا يا أنتي".









حياتها الشخصية





ولدت في يوم 26 أبريل ١٩٥٣، وكان والدها ضابطا، وكان رافضًا عملها بالفن، ودفعها ذلك للهرب مع خالها حتى تتمكن من احتراف الفن، وأصبحت إحدى علامات الرقص الشرقي، تعددت زيجات فيفي عبده، حيث تزوجت خمس مرات، الأولى من رجل أعمال أنجبت منه ابنتها الكبرى "عزة" والتي دخلت مجال التمثيل، وبعدها تزوجت عدة مرات، حتى انتهت مع زوجها الأخير وهو رجل الأعمال الأردني فلسطيني الأصل محمد الديراوي وهو والد ابنتها الصغرى "هنادي"، واشتهرت "فيفي" بخوفها من الحسد، وجملتها الشهيرة هي "خمسة أمواه".







صالون فيفي عبده



وكانت فيفي أطلقت مؤخرا صالونًا ثقافيًا اجتماعيًا، خلال حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تحت عنوان "صالون فيفى عبده"، وتناقش فيه بعض الموضوعات المتعلقة بالحياة الأسرية وغيرها من الموضوعات الخاصة.





نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو جديد لها من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث ظهرت فى مقطع الفيديو وهي ترتدي فستان كط قصير باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا، وتقوم بالرقص أمام منزلها.