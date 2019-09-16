نشرة الفجر الرياضي: ريال مدريد يفقد نجميه أمام باريس سان جيرمان.. بيراميدز يضم نجم الأهلي في صفقة مفاجئة
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:15 م
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الفجر الرياضي
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