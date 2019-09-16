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نشرة الفجر الرياضي: ريال مدريد يفقد نجميه أمام باريس سان جيرمان.. بيراميدز يضم نجم الأهلي في صفقة مفاجئة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:15 م
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نشرة الفجر الرياضي: ريال مدريد يفقد نجميه أمام باريس سان جيرمان.. بيراميدز يضم نجم الأهلي في صفقة مفاجئة
نشرة الفجر الرياضي
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الفجر الرياضي
 
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يُقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، نشرة أخبار رياضية تفصيلية لجميع أحداث اليوم، حيث نرصد لكم جميع الأخبار الرياضية العربية والعالمية والمحلية، بالإضافة إلى نتائج المباريات والأخبار التي تهم جميع مُتابعي كرة القدم عبر العالم.

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