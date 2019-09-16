4 مكاسب للسد القطري من مباراة النصر السعودي بدوري أبطال آسيا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، في خطف أولى بطاقات العبور للمربع الذهبي ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد مباراة مثيرة من ضيفه النصر السعودي، والتي انتهت بنتيجة 4/3 للزعيم القطري في مجموع المباراتين، وذلك بعد تغلبه في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد "جاسم بن حمد" بنادي السد، في إطار إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال آسيا.

ولم يكن التأهل فقط هو الميزة التي حصل عليها السد القطري من المباراة بل حصل على العديد من المكاسب الأخرى، ويرصد لكم "الفجر الرياضي" في التقرير التالي أبرز مكاسب السد القطري من مباراة النصر السعودي بدوري أبطال آسيا كالتالي:

إحراز هدفين في الشوط الثاني

تمكن السد القطري من إحراز هدفين في الشوط الثاني للمرة الأولى في الموسم الحالي بدوري أبطال آسيا، بعدما نجح الزعيم القطري من إحراز الهدف الثاني لفريقه والأول في الشوط الثاني بتسديدة صاروخية من حسن الهيدوس سكنت أقصى زاوية الحارس براد جونز، في الدقيقة 59 من زمن المباراة.





وعزز الزعيم القطري من تقدمه بالهدف الثاني، عندما حصل على ركلة جزاء بعد عرقلة مدافع النصر لأكرم عفيف، في ظل اعتراض كارثي من قبل مدافع النصر، ولكن حكم المباراة قرر احتسابها للزعيم القطري، ليقوم الدولي الجزائري بغداد بونجاح من تنفيذها بنجاح بتسديدة صاروخية في أقصى الزاوية اليمنى لبراد جونز، لتصبح المباراة الأولى التي ينجح فيها السد من إحراز هدفين في الشوط الثاني.

تسجيل هدف في الشوط الثاني للمباراة الرابعة فقط بالموسم الحالي:

وكانت المباراة الأولى التي سجل فيها السد هدفًا في الشوط الثاني أمام نادي بيرسبوليس الإيراني، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بهدف للجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة 95 من زمن المباراة.

وفي المباراة الثانية، سجل السد هدف في الشوط الثاني ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا، بهدف بغداد بونجاح في الدقيقة 87 من زمن المباراة أمام باختاكور الأوزبكي، والتي أنتهت بفوز الزعيم القطري بنتيجة 2/1.





وفي المباراة الثالثة، سجل السد هدف في الشوط الثاني ضمن إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، بهدف أحمد ياسر في الدقيقة 96 من زمن المباراة أمام مواطنه الدحيل، والتي أنتهت بفوز الزعيم القطري بنتيجة 3/1.





تكرار سيناريو الموسم الماضي

نجح السد القطري في تكرار سيناريو الموسم الماضي 2018، حيث سبق له الموسم الماضي من الوصول للدور نصف النهائي ولكنه ودع المنافسة بعد االخسارة أمام بيرسبوليس الإيراني بهدفين مقابل هدف في مجموع مبارتي الذهاب والإياب.





نجاح مسيرة تشافي التدريبية

واصل الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي السد مواصلة مسيرته التدريبية الأولى في تاريخه بعد اعتزاله كرة القدم، ليقترب بشدة من تحقيق ثاني القابه، بعدما سبق له التتويج ببطولة كأس قطر.



