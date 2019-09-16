في عهد السيسي| افتتاح الطريق الإقليمي بالمنوفية وحل أزمة المرور.. (صور)

Advertisements

لا يخفى على أهالي محافظة المنوفية نتائج ومزايا الطريق الدائري الإقليمي، والذي جعلهم في القاهرة في وقت زمني يقل عن 40 دقيقة، وجعل التنقل يسير واستهلاك المحروقات أقل، وربط الطرق الرئيسية ببعضها، ما نال استحسان المواطنين، وكلل المشهد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة المنوفية وافتتاح الطريق عبر الفيديو كونفرانس، لما للطريق من أهمية كبرى.



ويمر مسار القوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي بـ4 محافظات هي "الشرقية، القليوبية، المنوفية، والجيزة"، ويبدأ من بلبيس وينتهي بتقاطعه مع طريق (القاهرة – الإسكندرية) الصحراوي، ولأجل مرور الطريق الحيوي والهام نفذت الحكومة 62 عملًا صناعيًا، منها (23 كوبري و39 نفقًا).



أهم المعلومات عن القوس الغربي للطريق الإقليمي



تعد وزارة النقل هي الجهة المنوطة التي نفذت الطريق الدائري الإقليمي ولا سيما القوس الشمالي الغربي، وترجع أهمية القوس الغربي في كونه جزءًا مهمًا في ربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من إقليم القاهرة الكبرى وإليه، خاصة وأن الهدف الأسمى هو ربط الطرق الرئيسية للمحافظات، بهدف تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائري الحالي حول القاهرة الكبرى.



وكان الدكتور هشام عرفات وزير النقل، قد أكد أن تصميم وإنشاء الطريق راعى مواصفات الطرق الحرة، وعزله عن الكيانات الجانبية، وثمن على الانعكاسات الإليجابية اخاصة بتوفير وقت السفر وانخفاض معدل المحروقات، بما يعود بالتبعية بالإيجاب على البيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن المحروقات، مشيرًا إلى الطريق حل أزمة المرور في محافظة المنوفية بنسبة فاقت الـ80%.



وأشار عرفات إلى أنه قد عملت الوزارة على مراعاة أعمال العواكس واللوحات الإرشادية والإضاءة على الكباري بجودة عالية، ومن أهم مزايا طريق القوس الشمالي الغربي من الدائري الإقليمي في تنشيط الحركة التجارية بين محافظات الدلتا والصعيد ومحافظات القناة.



بالأرقام.. تكلفة القوس الشمالي الغربي للطريق الدائري بالمنوفية وطول الطريق



وقد أعلنت وزارة النقل في وقتً سابق عن تكلفة القوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي والتي بلغت 6.2 مليار جنيه، وذلك بعد انتهاء أعمال التنفيذ في يوليو 2018، ويبلغ طوله في محافظة المنوفية 57 كم، وعرضه 42 متر بواقع 4 حارات مرورية بكل اتجاه وبعرض بلغ 3.65 متر للحارة، ولفتت الوزارة أن الطريق يشمل عدد كبير من الأعمال الصناعية منها 25 كوبري و43 نفق و10 برابخ.



