اليوم الوطني السعودي الـ 89.. خريطة الحفلات الغنائية بـ"الأماكن والمواعيد"

أطلقت هيئة الترفية السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، خريطة لأبرز فعالياتها خلال شهر سبتمبر الجاري بالتزامن مع المملكة باليوم الوطني الـ89 وجاء في مقدمتها الحفلات الغنائية الخاصة التي يحيها كوبكبة من نجوم الغناء في الوطن العربي.

وتقدم الفجر خلال السطور القادمة خريطة الحفلات الغنائية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، خلال شهر سبتمبر بالمواعيد والأماكن.

الحفل الأول

وتفتتح هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أولى حفلاتها يوم 19 سبتمبر الجاري، بحفل يحييه كل من المطرب السعودي خالد عبد الرحمن والكويتي نبيل شعيل، في التاسعة مساء في مركز الأمير عبد الإله الحضاري بمدينة الجوف.

الحفل الثاني

وتنظم هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ثاني حفلاتها في التاسعة مساء يوم 20سبتمبر الجاري، بحفل يحييه كل من المطرب السعودي خالد عبد الرحمن والكويتي نبيل شعيل، بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك.

الحفل الثالث

ويجمع الحفل الثالث الذي تقيمه هيئة الترفيه السعودية يوم 21 سبتمبر، الفنان العراقي ماجد المهندس والمغنية السعودية داليا مبارك، باستاد نادي الطائي بمدينة الحائل.

حفلتي 22 سبتمبر

وتقيم الهيئة حفلتين، يوم 22 سبتمبر الجاري، الأولى للنجم السعودي راشد الماجد والفنانة اليمنية بلقيس، بمدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

أما الحفل الثاني فيستضيفه مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان، ويحيه الفنان السعودي الكبير محمد عبده والمغني تركي عبد الله.

حفلات 23 سبتمبر

وتنظم هيئة الترفيه ثلاث حفلات يوم 23 سبتمبر الجاري، الأولى من احياء لعبادي الجوهر والنجم الإماراتي حسين الجسمي، بمركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض.

وتأتي الحفلة الثانية لتجمع النجم الكبير رابح صقر، بالفنانة وعد بالصالة الخضراء بمدينة جدة، والحفل الأخير يجمع الفنانة نوال الكويتية وعايض، بالصالة الخضراء بالمنطقة الشرقية.

أعلنت الهيئة العامة للترفيه المشرفة على موسم اليوم الوطني الـ 89 اليوم، عن تفاصيل فعاليات الموسم التي ستقام في جميع مناطق المملكة، في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر، وتشهد على العديد من الفعاليات المتنوعة بين الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية التي صممت خصيصاً لهذه المناسبة الغالية، وتشهد الاحتفالات أيضا، ملتقيات الهمة للشباب وتجارب السعودية.

وقال عمرو باناجه الرئيس التنفيذي للهيئة المشرف العام على الموسم، إن هوية اليوم الوطني التاسع والثمانين تحت شعار "همة حتى القمة"، جاءت استلهاماً من مقولة سمو ولي العهد (همة السعوديين مثل جبل طويق)، منوهاً إلى ما فيها من مدلولات تعكس مدى همة الشعب السعودي في كافة المجالات.

وأكد سعيه بأن يكون الاحتفال بهذا اليوم يكون على قدر أهمية هذه المناسبة الغالية، والتي تفخر الهيئة العامة للترفيه بأن تتولى مهمة الإشراف عليه، وتابع: "لدينا العديد من الفعاليات التي ستشمل جميع مناطق المملكة، لنحتفي جميعاً بذكرى هذا اليوم الغالي علينا كسعوديين، فذكرى اليوم الوطني بهجة وسعادة للجميع".

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، أصدر مرسوما بتعيين المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بمنصب رئيس هيئة الترفيه السعودية التي قرر الملك استحداثها لتتماشى مع رؤية المملكة "رؤية 2030" ، لرفع مساهمة قطاع الترفيه في إجمالي الناتج المحلى من 3% إلى 6%.

وتأتي رئاسة المستشار تركي آل شيخ لهيئة الترفيه، في إطار السعي لإكمال رؤية المملكة للنهوض بالنشاط الفني للبلاد.

وتم تدشين دور العرض السينمائي لأول مرة منذ 30 سنة، وحضور المرأة البارز في المشهد الثقافي والاجتماعي، وشهد مركز الملك عبدالله المالي بالرياض افتتاح أول دار عرض سينمائي، بعد رفع الحظر عن افتتاح دور السينما العام الماضي، ليضع نهاية لـ35 عامًا من غياب دور السينما في السعودية.