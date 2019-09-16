في عهد السيسي| 42 مدرسة يدخلون الخدمة لأول مرة في الإسكندرية



- 42 مدرسة بـ 766 فصل جديد



وأكد يوسف الديب القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن 42 مدرسة بعدد فصول تصل إلى (766) فصل ستدخل الخدمة لتخفيض الكثافات في الفصول في مطلع العام الدراسي 2019 - 2020، منها ما يمثل إنشاءات جديدة أو توسعات رأسية وأفقية داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية، من بينها 10 مدارس بإدارة المنتزه و10 ببرج العرب و7 مدارس بإدارة شرق و6 مدارس بإدارة العامرية و5 مدارس بإدارة العجمي و2 بإدارة وسط و2 بإدارة غرب، وذلك في إطار السعي لخفض الكثافات داخل مدارس الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه تم تكوين وتوفير هيئة التعليم بهذه المدارس سواء قيادات إدارة مدرسية أومعلمين.



- تفعيل بنك المعرفة المصري



وقد أوضح الديب ان المديرية على أتم الإستعداد لبدءالعام الدراسى الجديد لباقى المراحل الدراسية يوم ٢١من سبتمبر ٢٠١٩و أن مرحلة رياض الأطفال بمستوييها، والصف الأول والثانى الإبتدائي بدأت العام الدراسى في ١١من سبتمبر ٢٠١٩، مشيرًا إلى أهمية تفعيل بنك المعرفة المصري والترويج له لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة للطالب والمعلم وولي الأمر والعمل على مسايرة للتطور التكنولوجي.



- وصول جميع الكتب الدراسية إستعدادا لتسليمها



هذا وقد وصلت جميع الكتب المدرسية للمدارس، موجها بتسليم الكتب للطالب دون التقيد بربطها بسداد المصروفات والرسوم المدرسية، ووضع علم الجمهورية وعلم المحافظة فى مكان واضح بالمدرسة، وتوزيع الجدول المدرسي والإشراف اليومي ووصول توزيع المقررات الدراسية وكتابتها في صدر السجلات، وتفعيل مجموعات التقوية وفقا للقرار الوزاري بشأن مجموعات التقوية.



- حظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب



وعلى الصعيد ذاته أشار القائم بأعمال مدير المديرية إلى عدم استخدام العنف مع التلاميذ واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف التعليمات بشكل فوري وحظر دخول مندوبي المبيعات وخصوصًا مندوبي مبيعات الكتب الخارجية وحظر استخدام أسوار المدارس في الإعلانات وعدم إلزام ولي الأمر بشراء الزي المدرسي من أماكن بعينها بل وعدم تغيير الزي حرصا على رفع المعاناة عن كاهل ولي الأمر وحظر التدخين نهائيا داخل المنشآت التعليمية



- عمل ممشى خاص لذوي الإحتياجات الخاصة في المدارس



ولفت الديب إلى انه تم تفعيل غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية، وعمل ممشى خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة وجود فصول ذوي الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضي حرصًا على سلامتهم.



- تدريب المُعلمين على المواد التي تُدرس باللغة الإنجليزية



وشدد على حظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب بخلاف الصادرة من الوزارة، وعلى ضرورة التنسيق التام لإعادة توزيع المعلمين داخل الإدارات من ناحية، وفيما بين الإدارات من ناحية أخرى لسد العجز في جميع التخصصات بالإدارات الأكثر عجز، وفقا القرار الوزارى بشأن توزيع اعضاء هيئة التعليم والاداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات، مؤكدا على أنه تم تدريب السادة المعلمين للمواد التى تدرس بالغة الإنجليزية لرفع الكفائة المهنية فى مواد التخصص مهارات اللغة الإنجليزية وتدريب المعلمون أولا لمعلمى المدارس الرسمي لغات والمدارس الخاصة بالإسكندرية.

تشهد محافظة الإسكندرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مجال التعليم، وتوفير سبل الراحة للطلاب في جميع المراحل التعليمية، خاصة العام الدراسي الحالي 2019 - 2020، والذي شهد استقبال 42 مدرسة للطلاب لأول مرة.