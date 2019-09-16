ما هي تقنية الـ True View لمشاهدة الأهداف؟.. معلومات مدهشة لا تعرفها





يبدو بأن الدوري الإنجليزي لم يعد فقط متفوقًا عن نظائره فيما يتعلق بقوة الفرق أو مستوى المنافسة، بل حتى على مستوى التكنولوجيا والتقنيات الموجودة في ملاعب الأندية الإنجليزية، والتي تساعد العاملين في نقل الدوري الإنجليزي يقدمون أفضل إخراج ممكن للأهداف واللقطات الهامة في المباراة بشكل مختلف وممتع بالنسبة للجماهير.





هدف محمد صلاح في مرمى نيوكاسل كان هدف رائع، محمد تحرك بشكل جيد وسقط للأسفل من أجل إستلام الكرة، بعد ذلك مررها إلى البرازيلي روبرتو فيرمينيو، والذي قام بأسيست رائع "بالكعب" لتصل الكرة في محمد صلاح مرة أخرى، حيث مر الجناح المصري من لاعب نيوكاسل ووضع الكرة في الشباك، هذا ما ظهر في البث المباشر للهدف أثناء المباراة، وفي الإعادات، ولكن تقنية True View، ستجعلك تشاهد الهدف بشكل مختلف ومميز، دعنا نرى ذلك..





"الهدف"

ولكن يبقى التساؤل الذي يحتاج إلى إجابة مفصلة، هو ما هي تقنية "true view"، وما هي أهم مميزاتها مقارنة بمشاهدة المباريات بشكل عادي في الملعب.





هذه التقنية متوفرة فقط عبر شركة أنتل العالمية، وتتوفر فقط في بعض الملاعب القليلة حول العالم حتى هذه اللحظة، من بينها ملاعب في إسبانيا مثل كامب نو، وبعض ملاعب إنجلترا، على رأسها ملعب الإمارات الخاص بنادي أرسنال، وملعب أنفيلد معقل ليفربول.







