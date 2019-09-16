رسالة تقرب نجم الأهلي من الزمالك





الأهلي يمنع حسين السيد من الانتقال للزمالك



وكان الزمالك قد اتفق على كل بنود التعاقد مع حسين السيد في الفترة الماضية لكن تعطلت الصفقة بعد قيام الأهلي بقيد اللاعب في القائمة لحرمان الزمالك منه.



وسبق ودخل الزمالك في خط المفاوضات مع حسين السيد أكثر من مرة بداية من تألقه مع المقاصة لكنه رفض وقتها وفضل الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي لكنه لم يحصل على فرصته بالشكل الأمثل.





يناير كلمة السر في انتقال حسين السيد إلى الزمالك



ويحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل دون الرجوع لإدارة الأهلي، ويسعى مسئولو الأبيض لضم حسين السيد ليحل محل محمد عبد الشافي في المستقبل بالجبهة اليسرى للفريق وتحسبًا لرحيل عبدالله جمعة في أي وقت لخوض تجربة الاحتراف الخارجية بعد العروض العديدة التي تلقاها خلال الفترة الماضية من عدة أندية خليجية لكن إدارة الزمالك رفضت الأمر وتمسكت ببقائه وكان على رأسها من أهلي جدة السعودي لكنهم تمسكوا باستمراره لما يمثله من أهمية وقوة ضاربة بعد الأداء المميز له في الموسم الماضي ونجاحه في لفت الأنظار مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق والذي قام بتغيير مركزه إلى الجبهة اليسرى بدلًا من الجناح وسرعان ما انسجم اللاعب وقدم أداء رائع معه وحصل على إشادة الجميع.



وأبدى اللاعب ترحيبه بالانضمام إلى الزمالك بسبب علمه بصعوبة مشاركته مع فريق الأهلي وتقلص حظوظه للزحمة في مركز الجبهة اليسرى.



وكان الزمالك قد باع بهاء مجدي إلى صفوف المصري البورسعيدي في ميركاتو الصيف الجاري ولا يتواجد سوى محمد عبد الشافي وبهاء مجدي فقط بين صفوف الفريق خلال الفترة الحالية وترغب الإدارة في تدعيم الصفوف بلاعب آخر مميز.



ويعتمد الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك في بعض الأحيان على عبدالله جمعة كظهير أيسر إلى جانب محمد عبد الشافي مع تغيير مركز جمعة إلى الجناح لتحقيق أكبر استفادة منهما.



حسين سيد حسين هو لاعب كرة قدم مصري يلعب لصالح النادي الأهلي. في دوري المحترفين السعودي ومنتخب مصر لكرة القدم في مركز الظهير الأيسر، من مواليد 18 سبتمبر 1991 وقد شارك مع الأهلى كلاعب أساسي ضمن تشكيلة الفريق في العديد من المباريات الرسمية في الدوري المصري والبطولات الإفريقية التي يشارك فيها الفريق، ويرتدي القميص رقم 7، وقد تم استدعاءه من قبل المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر للمشاركة للمرة الأولى مع منتخب مصر في 2015 وشارك في 3 مباريات كأساسي مع المنتخب.



كان لاعب ضمن صفوف الأهلى فئة الناشئين وانتقل في عام 2012 إلى فريق مصر للمقاصة في الدوري الممتاز وعاد بعدها من جديد للأهلي في صفقة بلغت حوالي 2 مليون جنيه مصري في يونيه 2014 بعد أن قضى مع فريقه السابق مصر للمقاصة سنتين شارك خلالهم في 21 مباراة وسجل هدفين، وقد حقق اللاعب مع النادي الأهلي منذ إنضمامه بطولة كأس السوبر المصري عام 2014 والدوري المصري عام 2016

ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية على كأس السوبر في مواجهة صعبة ومرتقبة بين الفريقين.



ويمتلك حسين السيد عرض آخر من نادي الإسماعيلي الذي يرغب في ضمه خلال الساعات الجارية لكن اللاعب طلب الحصول على ما يقرب من 6 مليون جنيه وهو ما أدى إلى تجميد المفاوضات بسبب وضع سقف للمقابل المادي لكل اللاعبين داخل الفريق.









لاتزال إدارة نادي الزمالك متمسكة بالحصول على خدمات حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وضمه بداية من الموسم المقبل.