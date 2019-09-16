فالفيردي يحسم قراره حول مشاركة ميسي وسواريز أمام دورتموند

Advertisements

تحدث الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن مواجهة فريقه غدًا أمام مضيفه بوروسيا دورتموند في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.



وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :" اتوقع اجواء رائعة كما هو الحال دائمًا في هذا الاستاد وأتوقع منافسًا من مستوى عالٍ للغاية".



وأضاف :" في العام الماضي ، لم نصل إلى المباراة النهائية ، لكن كرة القدم تمنحك فرصًا ثانية وعليك الاستفادة منها".



وعن جاهزية ميسي للمباراة قال :" في أخر تدريب حدث تطور جيد وكبير لميسي، وغداً سوف نقرر كل شيء".



وتابع :" قبل أسبوع لم تكون الأمر واضحة مع ميسي ولكن في التدريب الأخير كان هناك تطور كبير".



وأشار :" عندما يبدأ الموسم ، نريد جميعًا الفوز في المنافسات الكبرى ، بالنسبة لنا دوري الأبطال مهم دائمًا".



وعن بوروسيا دورتموند وباكو ألكاسير قال :" ألكاسير لاعب رائع وهذا ما يبينه هنا وفي المنتخب، إنه في فريق يمكنه الحصول على المزيد من الانتظام، إه دائماً قريب من المنطقة ودقيق جداً".



وزاد :" دورتموند لديهم لاعبون رائعون ولكن مساندة الجماهير تعطيهم دافع كبير، وهو فريق خطير على أرضه".



وحول غياب سواريز عن التسجيل خارج الكامب نو قال :" سوف يستمر سواريز في المحاولة وآمل ان يكسر هذه الارقام غداً".



وأردف :" ما زال الوقت مبكرًا لتحليل سبب صعوبة الفوز بعيدًا عن ارضنا في دوري أبطال أوروبا ، فقدنا مباراتين فقط في غضون عامين ، والمشكلة هي أنه كلفنا الإقصاء في المناسبتين".



وأتم حديثه :"أداء بوروسيا جيد في لعبة التمركز والهجوم المضاد، يجب أن نكون منتبهين لجميع صفاتهم".



ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا مساء غدٍ الثلاثاء على بوروسيا دورتموند في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الفريق الكتالوني لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

