دوري ابطال اسيا | السد القطري يقسو على النصر السعودي بثلاثية ويتأهل لنصف النهائي (فيديو)
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:07 م
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تغلب فريق النصر السعودي على غريمه السد القطري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الإثنين، على ملعب "جاسم بن حمد" بقطر، في إطار إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019/2020.
وأحرز أكرم عفيف الهدف الأول للسد القطري في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، وتعادل عبد الرزاق حمد الله للنصر السعودي في الدقيقة 33 لينتهي شوط المباراة الأول بنتيجة 1/1.
وفي الشوط الثاني، تمكن حسن الهيدوس من تسجيل الهدف الثاني للسد في الدقيقة 59، وأضاف بغداد بونجاح الهدف الثالث في الدقيقة 83 من ضربة جزاء بتسديدة صاروخية في أقصى الزاوية اليمنى لبراد جونز.
ومن المقرر أن يلتقي السد القطري الفائز مع الفائز من المواجهة الثانية فى الدور ربع النهائي التى تجمع بين الثنائي السعودي "اتحاد جدة، الهلال".
ويذكر أن الفريق السعودى حقق فوزًا صعبًا على استاد الملك فهد الدولى، فى مواجهة الذهاب بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم على أسد الله للسد في الدقيقة 21 بخطأ من عوض خميس، ثم تعادل عبد الرحمن الدوسري في الدقيقة 44، وأضاف جوليانو الهدف الثانى لصالح النصر السعودى فى الدقيقة 72 من زمن المباراة.
تشكيل النصر السعودي أمام السد القطري:-
ودخل مدرب النصر السعودي بنفس طريقته المعتاد عليها مع الفريق، واعتمد على عبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم، وخلفه الثلاثي فهد الجميعة، جوليانو فيكتور، نور الدين أمرابط.
حارس المرمي: برادلي جونز.
خط الدفاع: عوض خميس – عبدالله مادو – عمر هوساوي – سلطان الغنام.
خط الوسط: عبدالرحمن الدوسري – عبد الله الخيبري – فهد الجميعة – جوليانو فيكتور – نور الدين أمرابط.
الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.
تشكيل السد القطري أمام النصر السعودي:-
حارس المرمي: سعد الشيب.
خط الدفاع: عبد الكريم حسن - طارق سلمان - بوعلام خوخي - رو رو .
خط الوسط: جابي - جونج وو يونج - أكرم عفيف - نام تاي - حسن الهيدوس.
الهجوم: بغداد بونجاح.
شاهد.. ملخص مباراة السد القطري والنصر السعودي
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