رغم نفيها.. أدلة دامغة تؤكد تورط إيران في استهداف المنشآت النفطية السعودية (تقرير)

دلائل تورط



الهجمات لم تأت من اليمن



تاريخ الطائرات المسيرة



إيران تقف في الخلف



الأصل إيران



اليمن حقل تجارب لإيران



تشبه طائرات أبابيل الإيرانية



هجوم سابق



التحقيقات تشير لإيران



أصداء الحادث



إصرار على الإرهاب



نتائج الحادث







لا تزال إيران تتمسك بالنفي التام، فيما يتعلق بضلوعها في استهداف المنشآت النفطية السعودية، حيث أكد التلفزيون الرسمي لها، اليوم الاثنين، نفيه التام، مشدداً أن طهران لم يكن لها أي دور في الهجمات على منشآت شركة أرامكو التابعة للمملكة العربية السعودية.عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، استنكر هذه الاتهامات، واعتبرها غير مقبولة وبلا أساس على الإطلاق، بينما تشير الكثير من الدلائل على تورط إيران في تلك العمليات الإرهابية التخريبية، ترصدهم "الفجر" خلال السطور التالية.صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تحدثت عن أول الأدلة على تورط إيران في تلك الهجمات، حيث أكدت الصحيفة الأمريكية نقلاً عن مسؤولين، قالت إنهم يشككون في مزاعم الحوثيين حول استهدافهم منشآت "أرامكو"، مشيرين إلى أن الاعتداء تم من العراق أو إيران التي تدعم مجموعة من المليشيات في العراق.ومن بين ما أكد على هذا الرأي، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ الذي أكد في في تغريدة له قائلا: "لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن"، واتهم طهران بشن هجوم غير مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم".وبعيداً عن الرواية الأمريكية التي تكذب الحوثيين، إلا أن تبني جماعة الحوثي للعملية رسمياً، يلفت الأنظار كثيرا، ويشير إلى دليل آخر يضع إيران في مرمي الاتهامات، ويجعلها المسؤول الأول عن تلك الهجمات، إذا نظرنا إلى تاريخ الطائرات المسيرة التي تستخدمها الجماعة اليمنية التابعة لإيران.في تقرير لـ "الحرة" الأمريكية أشار إلى أن مركز القدس للشؤون العامة للدراسات الأمنية، يؤكد أن إيران تقف خلف هذا النوع من الطائرات المسيرة التي يستخدمها الحوثي، مشيرا إلى أن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة قدم تقريراً مفصلا لليمن عن النماذج السابقة لطائرات بدون طيار التي يستخدمها الحوثيون، مثل "قاصف 1"، بالإضافة إلى مجموعة القذائف والصواريخ التي تستخدمها الجماعة المدعومة من طهران.وأوضح خبراء المركز أن أصل صناعة هذه الأسلحة هي إيران، لأنها تشبه تماماً النماذج الإيرانية التي لديهم، مشيرين إلى أن الحوثيون كاذبون في ادعاءاتهم بتصنيع تلك الطائرات المسيرة في اليمن.وفي ذات السياق أكد ويم زويجننبيرغ، خبير الطائرات بدون طيار في مؤسسة PAX الهولندية لدراسات السلام في تصريحات لموقع "PRI"، أن سبب انتشار الطائرات بدون طيار في اليمن، هو سعرها الرخيص، فضلاً عن اعتبار إيران لليمن "حقل تجارب لاختبار أسلحتها".كما أكد الخبراء أن طائرات الحوثيين المسيرة التي تقصف المملكة، تشيه طائرات "أبابيل" الإيرانية المسيرة، من حيث التصميم والقدرات الهجومية، وغير ذلك وهي التي تصنع من قِبل الشركة الإيرانية لصناعة الطائرات (HESA).في هجوم سابق تعرضت له منشآت نفطية في السعودية، وتحديداً في 14 مايو الماضي، أثبت كذلك تورط إيران بحسب الرواية الأمريكية، حينما عقبت على هذا الحادث آنذاك، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" كذلك، التي أكدت أن الاعتداء على المنشآت السعودية في تلك المرة، انطلق من العراق أيضاً.وأضافت الصحيفة أن مسؤولون أمريكيون، أكدوا أن الهجوم الذي شنته طائرة دون طيار في 14 مايو الماضي على خط أنابيب في المملكة العربية السعودية انطلق من العراق، وليس من اليمن، وحث حينها وزير الخارجية الأمريكي، رئيس وزراء العراق، على احتواء التهديد الذي تشكله القوات المدعومة من إيران في البلاد.وفي ذات السياق أكد العقيد تركي المالكي، المتحدث العسكري السعودي، أنّ التحقيقات الأولية تظهر استخدام أسلحة إيرانية في الهجوم الأخير على منشآت النفط لأرامكو، مشيرا إلى أن الضربات في الصباح الباكر يوم السبت لم يتم إطلاقها من اليمن، كما ادعى المتمردون الحوثيون المتحالفون مع إيران.وتسبب الحادث في أصداء عديدة حول العالم، من بينهم تعليق نائب في حزب المستشارة أنجيلا ميركل، الذي أكد أنه يجب على ألمانيا أن تعيد النظر في الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في أعقاب الهجوم على مواقع النفط السعودية.كما أوضح خبير اقتصادي بارز في النرويج، إنّ الهجوم على مواقع النفط الرئيسية في المملكة العربية السعودية قد يطلق سلسلة من الأحداث التي من شأنها أن تضرب الاقتصاد النرويجي بشدة.وفيما يبدو أن جماعة الحوثيين التابعة لإيران عازمة على تكرار الهجوم في المستقبل، وهو ما يظهر من تصريحات الناطق باسم الجماعة العميد يحيى سريع، الذي حذّر الشركات والأجانب من الاقتراب من المنشآت النفطية السعودية، التي تم استهدافها ، معتبرا أنها لا تزال هدفا.وأضاف سريع في تغريدة عبر "تويتر" إنً"عملية توازن الردع الثانية التي استهدفت مصفاتي "بقيق" و"خريص"، تم تنفيذها بعدد من أنواع الطائرات التي تعمل بمحركات مختلفة وجديدة، ما بين عادي ونفاث".وترى "وول ستريت جورنال" أن تورط طهران في الهجوم مباشرة، سيشكل ذلك تحدياً جديداً للأمن القومي للولايات المتحدة والرئيس ترامب، الذي يمكن الضغط عليه للرد بضرب إيران.كما تتوقع الصحيفة أن سيؤدي أيضاً إلى نكسة أخرى للمحاولات الأمريكية لفتح محادثات مباشرة سواء مع زعماء الحوثيين لإنهاء الحرب في اليمن، أو مع القيادة الإيرانية لتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن.