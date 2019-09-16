مشاهدة أهداف مباراة - السد القطري 3 × 1 النصر السعودي | إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:00 م
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محمد مرعي
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- أهداف مباراة - السد القطري 2 × 2 استقلال طهران الإيراني | إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا
- أهداف مباراة - السد القطري 2 × 1 الأهلي السعودي | دوري أبطال آسيا
- أهداف مباراة - النصر السعودي 2 × 1 السد القطري | ربع نهائي دوري أبطال آسيا
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