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الهيدوس يسجل هدفا عالميا في شباك النصر السعودي (فيديو)

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:10 م
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الهيدوس يسجل هدفا عالميا في شباك النصر السعودي (فيديو)
السد والنصر
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محمد مرعي
 
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سجل حسن الهيدوس نجم السد القطري هدفًا عالميًا لفريقه في شباك النصر السعودي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا في إياب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال آسيا.
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