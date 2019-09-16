الهيدوس يسجل هدفا عالميا في شباك النصر السعودي (فيديو)
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:10 م
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محمد مرعي
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سجل حسن الهيدوس نجم السد القطري هدفًا عالميًا لفريقه في شباك النصر السعودي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا في إياب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال آسيا.
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