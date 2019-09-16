ضربة قوية للأهلي أمام الزمالك.. وفايلر في ورطة

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الاهلي على استبعاد المغربي وليد أزارو من الحسابات خلال مواجهة الزمالك في السوبر المصري.

ويستعد الاهلي بطل بطولة الدوري لمواجهة الزمالك بطل الكأس يوم الجمعة المقبلة في السوبر المصري على ملعب ستاد برج العرب .

ويدرس الاهلي عدم الاستعانة بخدمات المغرب وليد أزارو لعدم تعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها في الوقت السابق وغاب على آثرها عن مواجهة فريق كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.









ويفكر الجهاز الفنى جديا فى عدم الاعتماد على اللاعب، لأنه غير جاهز من الناحية الفنية والبدنية حتي الآن، وهو ما يصعب من فرصة مشاركته بالتشكيل الأساسى.









ومن المنتظر أن يعتمد فايلر المدير الفني للأهلي على المهاجم صلاح محسن اساسيا في تشكيلة الأحمر أمام الزمالك خاصة بعد تألق اللاعب في الفترة الماضية مسجلاً هدفاً رائعاً في شباك كانو سبورت بعد دخوله بدقائق قليلة في الشوط الثاني من على مقاعد البدلاء.