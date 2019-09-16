لامبارد يكشف عن خطته السحرية للتغلب على فالنسيا
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 06:44 م
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عمر عبدالعزيز
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تحدث فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي الإنجليزي، عن إصابة المدافع أنتونيو روديجير، مشيرًا لأنه مصاب وقد شعر بإنزعاج بسيط في الفخذ لأنه كان يعاني من هذه الإصابة لأسبوعين، أما بالنسبة لنجولو كانتي وكولوم هودسون أودوي وريس جيمس، فكلهم لائقين لكن ليسوا جاهزين بعد للعب مع الفريق.
وقال لامبارد خلا المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فالنسيا: "هل أبراهام فاق التطلعات؟ لم يكن لدي أي تطلعات واضحة تجاهه بصرف النظر عن حقيقة أنني كنت أؤمن به وأثق به جيدًا. أعرف أن الكثير من المدربين السابقين لم يمنحوا فرص كافية للاعبين الشباب. لكنني اعتقدت أنه حان الوقت الآن".
وأضاف حول مستقبل أبراهام في إنجلترا قائلاً: "ليس هو السؤال المناسب للشخص المناسب. لقد أثبت نفسه من خلال تسجيل الأهداف مع إنجلترا [منتخب الشباب]. إنه هدف لغاريث لكن من الواضح أن تامي سيكون مطلوبًا بشكل كبير".
وواصل: "قيادته لـ تشيلسي لأول مرة كمدرب في دوري الأبطال : "سأكون فخورًا بأن أفعل ذلك. لقد أمضيت عدة ليالٍ رائعة في هذه البطولة [كلاعب] وأخرى سيئه، لكن هذه القصة إنتهت".
وتابع: "التسجيل ضد ليفربول في دوري الأبطال هل كانت هذه هي أكثر لحظة عاطفية ؟ نعم، بلا شك. بشكل شخصي كانت عاطفية للغاية، ولكن لم يكن الأمر لأتقرب أكثر إلى مشجعي تشيلسي، بدأ الأمر مميز لي ولعلاقتي مع النادي".
وأكمل عما إذا كان تحدث مع اللاعبين الشباب عن اختلاف اللعب بدوري الأبطال قائلاً: "لم أتحدث إليهم بالتفصيل عن ذلك. الأمر مختلف، والشيء الرئيسي هو أن مستوى التركيز في كل مجريات المباراة يجب أن يكون حاضرًا. مستوى مختلف يمكن مفاجأتك بسرعة".
وحول المشاكل في فالنسيا ؟ هل ستولد شيء ويكونوا أكثر خطورة عليكم؟ قال لامبارد: "أنا على علم بما يجري. في الوقت نفسه، هذا لا يؤثر علو أسلوبنا ونهجي التكتيكي. نحن نواجه فريقًا ذو جودة رائعة. كل لحظة تمر بها مختلفة، لكنها يمكن أن تجعل الفريق أكثر سيطرة وإحكام على أرض الملعب".
وعن الهدف الرئيسي بالبطولة قال لامبارد: "أعتقد أن الهدف هو التأهل من المجموعة، إنها مجموعة صعبة، لكن أعتقد أن لدينا المواهب التي تمكننا من أن تقدم في دوري الأبطال، هناك فترتان، ما قبل أعياد الميلاد، والفترة التي سنمر بها بأعياد الميلاد، ولكني أعرف مخاطر المجموعة".
واختتم مدرب تشيلسي بقوله: "بعد رؤية مباراة برشلونة ماذا تتوقع من فالنسيا ؟ لقد رأيت المباراة، ليس من السهل دائمًا تحليل مباراة تكون ضد برشلونة. لقد ألقينا نظرة على المواجهات الآخرى لهم، لكن من الصعب التحليل بوجود مدرب جديد. أتوقع أن يكونوا فريقًا من الصعب إختراقه، وخطير بالهجمات المرتدة".
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