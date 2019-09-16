النصر السعودي يفرض التعادل على السد القطري في الشوط الأول

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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي من فرض نتيجة التعادل السلبي أمام مضيفه السد القطري، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ستاد "جاسم بن حمد" بنادي السد، ضمن إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.



وشهدت المباراة ضغط هجومي شرس من قبل نادي السد القطري، في ظل بحثهم عن هدف التقدم الذي لاغني له لضمان التأهل، لينجح أكرم عفيف من ترجمة سيطرة أصحاب الأرض من خلال أضافة الهدف الأول في المباراة، بعد عرضية متقنة من الكوري الجنوبي نام تاي هي، قابلها أكرم عفيف برأسية قوية سكنت شباك براد جونز حارس النصر، في الدقيقة 26 من عمر اللقاء.



واستعاد النصر السيطرة على الكرة بعد ذلك في مباراة قوية بين الطرفية، حيث شهدت العديد من الهجمات التي نجح دفاعات الفريقين من الدفاع ببسالة، خاصة من جانب السد القطري وحارس مرماه الذي أنقذ أكثر من هدف محقق، قبل أن يتمكن المهاجم المغربي من هز شباكه بأدراك هدف التعادل للعالمي في الدقيقة 34 من عمر المباراة، من خلال ركلة حرة مباشرة نفذها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في إنتظار باقي أحداث الشوط الثاني.



والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب أنتهت بتفوق النصر بهدفين مقابل هدف، مما يعني حاجة النصر لهدفين لضمان التأهل، وهدف أخر لإدراك التعادل.

