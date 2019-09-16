المصرية للاتصالات: نقود عملية تحول رقمي غير مسبوقة

قال عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن المصرية بدأت في عدة مشروعات تكنولجياة معتمدة على الاتصالات من أهمها تحويل الاموال عبر المحمول، حيث قامت الشركة بتوقيع اتفاق مع بنك مصر لإنشاء محفظة الشركة التى تتضمن حلول متطورة لتطبيق التكنولوجيا المالية في ظل توجه الدولة لتطبيق الشمول المالي.

واضاف "حامد" خلال الملتقى الإعلامي للشركة اليوم الاثنين، إن المصرية للاتصالات تقود عملية التحول الرقمى في مصر ليس فى مجال البنية التحتية فقط ولكن فى كل المجالات سواء المالية أو الصحية ايضا حيث بدأت في مشروع لتقديم الخدمات الصحية عن بعد سواء في التشخيص أو العلاج، وهو ما يلقى اهتمام كبير من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وتأتى خطط المصرية للاتصالات للتحول الرقمي في ظل سعي الدولة للأطلاق منظومة التحول الرقمي بتقديم العديد من الخدمات الكترونيا ، حيث أعلنت عن أن مدينة بورسعيد اول محافظة الكترونية.



