مجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف ينعيان الدكتور سعد جاويش .. وجنازته تشعل الـ"فيسبوك"

نعى مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور سعد جاويش، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، وأحد أبرز علماء الأزهر الشريف فى علم الحديث، والذي وافته المنية عن عمر 78عامًا، وذلك صباح أمس الأحد .





وأكد البحوث الإسلامية، أن العالم الإسلامي افتقد أحد علمائه الأجلاء سعد جاويش ، والذي أثرى المكتبة العلمية بمؤلفاته القيمة عن الحديث الشريف وعلومه، ودروسه العلمية ومجالسه الحديثية بالجامع الأزهر.

و تقدم البحوث الإسلامية بخالص العزاء لأسرة الفقيد سعد جاويش ، والأزهر الشريف لفقدانه أحد علمائه الكبار المخلصين الذين خدموا الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولطلابه من أهل العلم في مصر والعالم الإسلامي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





ونعى أيضًا الأزهر الشريف، الدكتور سعد جاويش، أحد أبرز علماء الأزهر الشريف فى علم الحديث، والذي وافته المنية، وأكد الأزهر الشريف أن التاريخ سيظل يذكر فقيد الأزهر والأمة بعلمه وفكره الوسطى فى بيان سماحة السنة النبوية الشريفة، ومحاضراته فى أروقة الأزهر ومختلف الجامعات الإسلامية والعربية؛ والتى أفاد منها طلاب العلم من مختلف بقاع الأرض.

والأزهر الشريف إذ ينعى فقيده الكبير، فإنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة للعالم الإسلامي سعد جاويش ، ولكل أبناء الأزهر عبر العالم، ولأسرة الراحل، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





جنازة سعد جاويش تشعل الـ"فيسبوك"