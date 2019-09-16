السد القطري يدفع بقوته الهجومية الضاربة أمام النصر السعودي بدوري أبطال آسيا

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أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، عن تشكيلة فريقه لمواجهة ضيفه النصر السعودي، في المباراة التي تقام بينهما في تمام السادسة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم2019

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وجاء تشكيل السد القطري لمواجهة النصر كالتالي:

في حراسة المرمى، سعد الشيب

في الدفاع: عبد الكريم حسن - طارق سلمان - بيدرو كوريا - وو يونج جونج

في الوسط : حسن الهيدوس، غابي لويس، خوخي بوعلام، نام تاي هي، أكرم عفيف.

في الهجوم: بغداد بونجاح.



بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: أحمد سيار، علي أسد الله، حامد إسماعيل، سالم الهاجري، مشعل عيسى، هاشم علي، حسين علي.



ومن الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما على الأرضي السعودية أنتهت بتفوق النصر بهدفين مقابل هدف، حيث يحتاج النصر للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل، بينما يحتاج السد للفوز لا بديل عنه للصعود للدور القادم.

