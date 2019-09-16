جوارديولا يكشف عن سر إحباطه الشديد
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:57 م
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عمر عبدالعزيز
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أعرب الإسباني بيب جواردويلا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن إحباطه الشديد، بسبب الوضعية الغير متزنة لتي يمر بها فريقه، خلال المباريات الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي.
وقال جوارديولا خلال تصريحات صحفية: "الأمر كما هو عليه، ما الذي سأكسبه اذا اشتكيت ؟ ايمريك لابورت سيغيب لعدة أشهر. يجب علينا أن نجد الحلول المناسبة".
وأضاف بقوله: "يجب علينا أن نتعلم من المباريات. سوف نتحدث مع اللاعبين. طريقتنا في الدفاع وفي الهجوم كانت تماماً كالموسمين الماضيين".
وواصل: "ربما ينسى بعض الناس بأننا بشر، في المسابقات انت تستطيع أن تخسر ، هنالك العديد من الأخطاء، ربما من الخطأ أن تتحدث عننا بأننا فريق غير قابل للخسارة او حتى بأننا فريق مثالي او حتى عما حصل في الماضي".
وأكمل: "على الناس عدم التوقع اننا سنحقق الفوز في كل مباراة، او اننا سنصل لـ100 نقطة في كل موسم!".
واستطرد مدرب السيتيسنز: "الكرات الثابتة ليست نقطة ضعف بالنسبة لنا، طوال اربع سنوات مضت دافعنا بشكل جيد للغاية وكانت ارقامنا عالية".
واختتم مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق بقوله: "ليس فقط للحظة واحدة سأشكّك في قدرة لاعبيني! انت تعلم، بعض المرّات الاخطاء تحدث. ولكننا ننسى ان هؤلاء الاشخاص [عبارة عن بشر]. كرة القدم لعبة سريعة، بعض الاخطاء قد تحدث".
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