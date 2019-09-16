ميتشو يذاكر الأهلي

طلب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أكبر عدد ممكن من مباريات الأهلي خلال الأسابيع الأخيرة للوقوف على جميع نقاط القوة والضعف بالأحمر.









ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى تغويض خسارة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على الاهلي والحصول على السوبر المصري.









وتعود بعثة فريق الزمالك إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، لبدء الاستعدادات لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل في بطولة السوبر المصري.









تعرض الزمالك للخسارة من فريق جينيراسون فوت السنغالي بهدفين مقابل هدف وحيد سجله المهاجم مصطفى محمد، في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.









وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تحديد يوم ٢٩ سبتمبر الجاري لمباراة العودة بين الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي ضمن مواجهات دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.









وتحدث الصربي ميتشو المدير لفريق الزمالك عن الخسارة التي تعرض لها الابيض اليوم امام جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.









وقال ميتشو عبر انتهاء المباراة : الهدف الذي أحرزه الفريق في مرمى فريق جينيراسيون فوت السنغالي اليوم خارج الأرض مهم جدا، وكان ممكنا احراز هدف ثانٍ.









وأضاف: "الزمالك لعب على الاستحواذ مشيرا إلى أن الهدفين جاءا من خطأين من لاعبينا، ونمتلك فرصة كبيرة في مصر للتأهل لدور المجموعات الإفريقي، حيث سينضم 4 لاعبين فى القاهرة استعدادا لمباراة العودة.. وكذلك في مباراة السوبر المصري.









وأكد المدرب الصربي على أنه واجه فريقا محترما يلعب كرة جيدة.. موجها الشكر للكرة السنغالية وعلينا أن نركز فى السوبر من الآن ثم نعود إلى المعترك الإفريقي مرة أخرى.









ونجح فريق جينيراسون فوت السنغالي في الصعود الى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد عبور ليبرس اويرلس الليبيري بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تعرض بطل السنغال للهزيمة في المباراة الأولى بهدف نطيف وفاز في الإياب بثلاثية نطيفة.









ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الأهلي يوم الجمعة المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب في مباراة السوبر المصري بحضور جماهيري يصل إلى عشرة آلاف مشجع.



