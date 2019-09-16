ريال مدريد يراقب شبيه دروجبا في البريميرليج
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:28 م
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منى العوضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، عن مفاجآت جديدة في قائمة اللاعبين الذين حددهم فلورنتينو بيريز من أجل محاول التعاقد مع أحدهم خلال فترة انتقالات صيف 2020 وخاصةً في خط الهجوم الذي لم يتم تدعيمه بشكل مناسب في الصيف الحالي.
وكان فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قد وضع في حساباته كلاً من؛ محمد صلاح وساديو ماني وربرتو فيرمينو ثلاثي ليفربول بالإضافة إلى لاعبين آخرين على أمل أن يستطيع الحصول على توقيع أحدهم خلال الفترة المقبلة.
وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن هناك هدف جديد ظهر أمام فلورنتينو وهو تامي أبراهام مهاجم تشيلسي الشاب الذي أبهر الجميع بمستواه خلال الفترة المقبلة وتصدره لقائمة هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أبراهام ينال متابعة خاصة من مسؤولي ريال مدريد عن كثب ويقارنونه بالمهاجم الإيفواري ديديه دروجبا من حيث القوة البدنية والمهارة وذلك رغم أن إدارة تشيلسي قد حددت ثمن اللاعب بأكثر من مبلغ 100 مليون يورو.
ويعد تامي أبراهام من ناشئي نادي تشيلسي وتدرج في الفئات السنية وانتقل على سبيل الإعارة من بريستول سيتي ثم إعارة في سوانزي وخرج إعارة مؤخراً إلى أستون فيلا من أغسطس 2018 حتى مايو 2019.
ويتصدر أبراهام قائمة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 7 أهداف ويأتي خلفه لاعب مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو برصيد 7 أهداف أيضاً تيمو بوكي برصيد 6 أهداف وأوباميانج من آرسنال بـ5 أهداف.
ويحاول نادي ريال مدريد التعاقد مع مهاجم قوي في الفترة المقبلة وهداف ويبقى في قائمة النادي الملكي رغم التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني ولكنه لم ينل حتى الآن ثقة جماهير الريال لعدم تسجيله أهداف في المباريات الماضية.
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