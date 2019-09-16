تردد قناة الكأس HD3 الناقلة لمباراة النصر والسد في بطولة دوري أبطال آسيا
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:24 م
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محمد علي
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يبحث الملايين من مشجعي كرة القدم في الوطن العربي عن الطريقة التي سيمكنهم من خلالها مشاهدة مباراة القمة اليوم بين النصر السعودي والسد القطري، في إطار مباريات إياب دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي تقام على إستاد حمد بن جاسم في العاصمة القطرية الدوحة.
وتنطلق مباراة النصر والسد اليوم في تمام الساعة السابعة الإ ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسادسة الإ ربع بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ربع بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا
بحسب التقارير الإعلامية، فإن قناة الكأس القطرية ستقوم بنقل مباراة النصر والسد في إياب دور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا، كما حدث في مباراة الذهاب، والتي تم نقلها على القناة ذاتها.
ولذا فنحن في موقع "الفجر الرياضي" نقدم لكم كل الترددات الخاصة بقناة الكأس HD3، والتي تنقل تفاصيل وأحداث مباراة النصر والسد مساء اليوم، وجاءت على النحو التالي:
البداية مع قمر Arabsat 2A 26، حيث تردد قناة الكأس عليه هو 12245 شرقًا وبمعدل الترميز 27500، الإستقطاب عمودي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4
وبالنسبة للقمر الصناعي، Nilesat 101/102 7، فجاء تردد قناة الكأس على النحو التالي: غربا 11919، ومعدل الترميز 27500، والإستقطاب أفقي، ومعد تصحيح الخطأ 5/6.
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