"الصحة" تخصص رقما للخط الساخن لمشروع التأمين الصحي الشامل .. تعرف على التفاصيل

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١٥٣٤٤ رقم الخط الساخن لمنظومة التأمين الصحي الشامل



أعلن الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، ومساعد وزير الصحة لشئون الرعاية والمتابعة، تفعيل الخط الساخن على رقم ١٥٣٤٤ وتخصيصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة المنتفعين من المنظومة، وذلك في إطار اجراءات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.



وأكد السبكي، أن الرقم يعمل على مدار ٢٤ ساعة يوميا وبجميع أيام الأسبوع لتلقي أي استفسارات ترد إليه حول منظومة التأمين الصحي الشامل، كما يوجد فريق متكامل لحل جميع المشاكل التي تواجه المنتفعين بالمنظومة من أبناء محافظة بورسعيد في المرحلة الأولى لتطبيق المشروع.



كما أكد السبكي أنه سيتم إضافة المزيد من الخدمات على الخط الساخن ١٥٣٤٤ خلال الفترات القادمة لتييسير الحصول على الخدمة الطبية لجميع المنتفعين بالمنظومة وتقديم افضل خدمة لهم، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية التي شددت على ضمان تقديم خدمة طبية مميزه وبأعلى المعايير الطبية العالمية للمواطن المصري.



كما تستعد وزارة الصحة الأن لتطبيق التأمين الصحي بمحافظات المرحلة الأولى "الأقصر وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية"، والتوجيه بجاهزية أقسام المستشفى ومن ضمنها قسم الكُلى، كما تم تطوير المستشفى بسعة ٣٦ سرير داخلي ليصل عدد إجمالي الأسرة إلي ٦٨ سريرًا، بالإضافة إلي ٢٠ حضانة و١٢ سرير رعاية.



ويتم علاج المرضى داخل منظومة التأمين الصحي الشامل بناء على قرار طبي مشترك من خلال مناقشة ملفات المرضى باشتراك الأطباء وباقي الفريق الطبي المعاون.



كما تم التوجيه بتطبيق نظام تحليل وبحث البيانات سنويًا من جميع أعضاء اللجنة الطبية، على أنه سيتم احتساب مكافأة شهرين وزيادة ١٠ ٪؜ على المرتب سنويًا لكل من التمريض والأطباء والصيادلة في حالة إجراء بحث طبي متميز، وذلك في إطار التنافس والإطلاع على ماهو جديد والبحث المستمر، إلى جانب وضع خطط لمناقشة تلك الأبحاث ومعرفة مدى تأثيرها علميًا.



يذكر أن الهدف من تطبيق منظومة التأمين الصحي هو تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، كما تم توجيه الدكتور أحمد طارق مستشار الوزيرة لشئون الحضانات وأستاذ طب الأطفال ليتم تدريب الطاقم الطبي على لجنة البحث أسبوعيًا داخل مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.



وسيتم توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة والسكان والمعهد الوطني للتميز الطبي الإكلينيكي في انجلترا "نايس"، في إطار الاهتمام بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى وبروتوكولات العلاج، وذلك في شهر أكتوبر المقبل.