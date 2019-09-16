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أخبار سارة تنهال على جماهير النصر قبل ساعات من لقاء السد 

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:19 م
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أخبار سارة تنهال على جماهير النصر قبل ساعات من لقاء السد 
عبد الرزاق حمد الله
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محمد علي
 
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قالت الصحف السعودية صباح اليوم، بأن جماهير نادي النصر قد تلقت أخبار سارة، وذلك قبل نحو ساعات قليلة من المباراة المصيرية، التي تجمع بين النصر والسد في إطار مباريات الإياب بدور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا للموسم الحالي

وأشارت التقارير السعودية، بأن تدريبات النصر قد شهدت عودة الثلاثي المصاب، وعلى رأسهم عبد الرزاق حمدلله، وكذلك عبد العزيز الجبرين، وعبد الرحمن العبيد، وهو الأمر الذي يعزز بشكل كبير من فرص النصر في بلوغ المربع الذهب في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث كان النصر قد إنتصر في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في جولة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان عبد الرزاق حمد الله قد تعرض للإصابة منذ لقاء الجولة الأولى في بطولة الدوري السعودي، وهو ما جعله يغيب عن صفوف النصر في مباريات الجولة الثانية والثالثة في بطولة الدوري السعودي، وكذلك عن لقاء النصر والسد في ذهاب الدور ربع النهائي.

وفي الجهة الأخرى، كشفت مصادر مقربة من النادي القطري، أن السد قد إستعاد كذلك لاعبه المحترف الكوري، نام تاي، والذي عائد من الإصابة، والتي جعلته يغيب عن صفوف الفريق لمدة شهر كامل، حيث أصيب الكوري الجنوبي في لقاء السوبر الكوري، وأصبح من المتوقع بأن يتواجد اللاعب على الأقل في قائمة السد القطري سواء في التشكيل الأساسي أو على الأقل سيجلس على مقاعد البدلاء.

وفي سياق آخر، تحدث المدير الفني لنادي السد القطري، الإسباني تشافي هيرنانديز، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة النصر والسد، وأكد بأنه على ثقة بقدرات اللاعبين في تعويض الخسارة والعودة من بعيد من أجل تحقيق الهدف المطلوب، والصعود إلى دور نصف النهائي دوري الأبطال.

المدرب الإسباني تحدث بإحترام بالغ عن نادي النصر السعودي، وقال بأن الفريق السعودي يملك مجموعة مميزة من اللاعبين، وهذا ظهر بوضوح في مباراة الذهاب، ولكن كل هذه الأمور لن تجعل السد يخشى من مواجهة النصر، مؤكدًا أن فريقه سيدخل المباراة من أجل الفوز وبلوغ نصف النهائي مهما كان إسم المنافس.
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