شاهد.. لحظة أداء النائب العام الجديد اليمين أمام السيسي
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:16 م
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هدى عبدالرازق
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عرضت رئاسة الجمهورية، مقطع فيديو، يرصد منح الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار نبيل أحمد توفيق صادق، النائب العام السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرًا على مجهودته وخدماته الجليلة للدولة.
كما منح الرئيس السيسي، المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، رئيس مجلس الدولة السابق وسام الجمهورية تقديرًا لخدماته الجليلة للدولة.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أداء حلف اليمين للمستشار محمد محمود فرج حسام الدين، رئيسًا لمجلس الدولة، وذلك اعتبارا من 16 سبتمبر 2019.
وكذلك شهد الرئيس السيسي، أداء حلف اليمين للمستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي نائبًا عاما.
وأوضح مقطع الفيديو الذي نشرته مؤسسة رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس الدولة الجديد، والنائب العام الجديد.
ومن ناحيته أوضح السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تمنى التوفيق للمستشارين حمادة الصاوي، ومحمد حسام الدين في عملهما الفترة المقبلة خلال اجتماعه معهم عقب حلف اليمن.
ومن المقرر أن يبدأ المستشار حمادة الصاوي مهام عمله صباح الخميس المقبل، حيث ستنتهي فترة عمل المستشار نبيل صادق يوم الأربعاء المقبل بعد أن قضى 4 سنوات، حيث أن مدة النائب العام لا يتم تجديدها وفقا للقانون.
وقد شغل النائب العام الجديد المستشار حمادة الصاوي، عدة مناصب من أبرزها النائب العام لنيابة استئناف القاهرة.
كما منح الرئيس السيسي، المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، رئيس مجلس الدولة السابق وسام الجمهورية تقديرًا لخدماته الجليلة للدولة.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أداء حلف اليمين للمستشار محمد محمود فرج حسام الدين، رئيسًا لمجلس الدولة، وذلك اعتبارا من 16 سبتمبر 2019.
وكذلك شهد الرئيس السيسي، أداء حلف اليمين للمستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي نائبًا عاما.
وأوضح مقطع الفيديو الذي نشرته مؤسسة رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس الدولة الجديد، والنائب العام الجديد.
ومن ناحيته أوضح السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تمنى التوفيق للمستشارين حمادة الصاوي، ومحمد حسام الدين في عملهما الفترة المقبلة خلال اجتماعه معهم عقب حلف اليمن.
ومن المقرر أن يبدأ المستشار حمادة الصاوي مهام عمله صباح الخميس المقبل، حيث ستنتهي فترة عمل المستشار نبيل صادق يوم الأربعاء المقبل بعد أن قضى 4 سنوات، حيث أن مدة النائب العام لا يتم تجديدها وفقا للقانون.
وقد شغل النائب العام الجديد المستشار حمادة الصاوي، عدة مناصب من أبرزها النائب العام لنيابة استئناف القاهرة.
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