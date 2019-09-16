رئاسية تونس 2019: توعّك صحي لـ4 أمنيين ممّن أمّنوا الإنتخابات بسبب الوجبة

علّق كاتب عام نقابة الشرطة سيدي سعد اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019 ، على حادثة إحالة 4 أمنيين إلى المستشفى بسبب وجبة أمس الأحد المتزامن مع الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.





وأكد محمد الزيتوني في البرنامج الإذاعي 'صباح الناس'، على أن الأمنيين غادروا المستشفى، لافتا إلى أن مدرسة الشرطة تبعد على مدينة القيروان حوالي 70 كلم، وتم تسليم الوجبة في حدود الساعة العاشرة صباحا وتسلمها الأمنيون بعد منتصف النهار.





وأضاف أن الأشخاص الذين قاموا بتحضير الوجبة داخل مدرسة الشرطة لا دخل لهم في الحادثة، وأن الخلل والإشكال يكمن في وسائل نقل الوجبة، حيث تم تخصيص سيارات غير مهيّأة وغير معدة لنقل الوجبات، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ما يجعلها غير مطابقة مع المواصفات المعمول بها.